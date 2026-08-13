이럴 거면 내보내! 김하성 눈물 펑펑→3경기 연속 결장 '애틀랜타 6-3 승리'…라일리·볼드윈 나란히 3안타 경기

애틀랜타 브레이브스의 김하성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 김하성이 또다시 결장했다. 애틀랜타는 뉴욕 메츠에게 무난한 승리를 거뒀다.

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애틀랜타는 13일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 메츠와의 2026시즌 메이저리그 홈 경기에서 6-3으로 승리했다.

애틀랜타의 선발 투수는 타일러 말리였다. 타선에는 로날드 아쿠냐 주니어(우익스), 드레이크 볼드윈(지명타자), 맷 올슨(1루수), 아지 알비스(2루수), 마이클 해리스(중견수), 마우리시오 두반(유격수), 레인 토마스(좌익수), 오스틴 라일리(3루수), 션 머피(포수)가 섰다.

오스틴 라일리. 로이터연합뉴스

선제 득점은 애틀랜타에서 나왔다. 2회말 토마스가 좌측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨리면서 포문을 열었다.

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3회말 올슨이 병살타로 아웃됐지만, 3루에 있던 아쿠냐가 홈으로 들어오면서 애틀랜타가 2-0으로 앞서갔다.

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5회말에는 아쿠냐가 좌중간에 적시타를 뽑아내면서 3루에 있던 라일리가 득점에 성공했다.

메츠는 홈런으로만 반격을 시작했다. 6회초 루이스 토렌스가 우측 담장을 넘기는 솔로포를 터뜨렸다. 7회초에는 루이스 로버트 주니어가 좌측 담장을 넘기는 솔로홈런을 때려냈다. 애틀랜타가 3-2까지 추격을 허용했다.

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애틀랜타는 7회말 마이크 야스트렘스키와 라일리의 홈런, 그리고 볼드윈의 적시타로 3점을 뽑아냈다. 6-2가 되면서 승기를 잡았다.

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9회초 메츠는 마지막 공격에서 보 비??의 홈런으로 6-3까지 따라잡았지만, 후속 득점이 나오지 않으면서 애틀랜타에게 패배했다.

해당 경기에서 볼드윈과 라일리 모두 4타수 3안타 1타점을 기록하면서 팀의 승리를 이끌었다.

이날 김하성은 경기가 끝날 때까지 교체로도 출전하지 못했다. 리그 3경기 연속 결장이다. 그는 팀 내 주전 자리를 완벽히 내주면서 기회를 받지 못하고 있다. 정규 시즌이 끝날 때까지 로테이션 자원으로 한정적인 기회를 부여받을 것으로 전망된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com