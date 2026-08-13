'LG 초유의 사태' 황당한 이적 무산, 결국 관계자 징계까지 검토한다

오카다 아키타케. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]아시아쿼터 교체 발표 직전까지 갔다가 전격 무산. 황당한 사태가 벌어졌다. KBO는 관계자 징계를 검토 중이다.

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지난 12일 LG 트윈스가 아시아쿼터 선수를 교체한다는 소식이 알려졌다. 야구계 관계자들은 "LG가 어깨 상태가 좋지 않은 라클란 웰스를 대신해 울산 웨일즈 소속 일본인 투수 오카다 아키타케 영입을 검토 중이다. 막판 이적료 조율만 하고있는 것으로 알려졌다"고 이야기 했다.

실제로 LG는 웰스를 교체하기 위해 울산에서 뛰고있는 오카다 영입을 검토했고, 합의를 마친 후 최종 발표 직전까지 갔었다.

그런데 무산됐다. LG는 본격 영입 전에 KBO에 관련 규정에 따른 해석을 요청했고, KBO 담당 관계자들이 총 3차례 "현재 이적이 가능하다"는 답변을 전했다. 지난 10일 울산과 합의를 마무리짓고 나서 12일 발표를 앞두고 있었는데 이날 오전 KBO가 다시 규정을 재검토 한 뒤 '불가능하다'는 답변을 주면서 날벼락이 떨어졌다.

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현재 KBO 규약 제78조 제5항(선수 이적)을 바탕으로 유권 해석을 최종 진행했고, 퓨처스리그 참가 구단 소속 선수의 KBO 회원 구단 이적은 포스트시즌 종료 다음날부터 이듬해 7월 31일까지만 가능하다는 점을 확인했다.

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결국 공식 발표 직전 KBO가 '최종 불가'로 못을 박자 오카다의 이적은 무산이 되고 말았다. LG는 웰스를 웨이버 공시한 후 아시아쿼터 투수를 교체하려던 시도가 불발됐고, 사실상 웰스가 회복되지 않는다면 올 시즌은 아시아쿼터 투수 한명 없이 경기를 치러야 할 가능성이 높아졌다. 반면 울산도 창단 후 첫 외국인 선수 이적이 불발됐고, 특히 1군 진입을 눈 앞에 뒀던 선수 본인에게도 황당한 상황이 벌어졌다.

결국 12일 KBO는 공식 입장을 내고 "지난 8월 10일 LG가 문의한 울산 오카다 선수 영입과 관련하여, 규약 재검토를 통해 최초 회신 내용을 정정했다. LG는 8월 10일 KBO에 울산 오카다 선수 영입 절차에 대한 이적 가능 여부를 문의하였으며, KBO는 당시 절차상 영입에 문제가 없다는 답변을 LG와 울산 양 구단에 전달했다"면서 "KBO는 12일 최초 회신 내용을 정정하여, 해당 영입이 규약상 불가함을 LG와 울산에 재통보했다. 이 과정에서 LG의 영입 절차 문의 및 진행에는 문제가 없었으며, 정정의 원인은 KBO 최초 회신 과정에서의 규정 검토 미흡에 있었다. KBO는 이에 대해 LG와 울산 양 구단에 사과의 뜻을 전달했다"고 공식 사과했다.

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KBO 관계자는 "이번 일은 우리가 구단에 안내를 잘못한 것이 분명한 사실"이라면서 "잘못 안내를 한 관계자에 대해서는 현재 내부 징계를 검토하고 있다"고 현재 상황을 전했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com