결승타보다 빛난 '명품 슬라이딩'…수훈선수는 캄푸사노? 진짜 주인공은 송성문이었다

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[스포츠조선 고재완 기자] 팔은 안으로 굽는다고 했나. 아무리 봐도 송성문의 주루 플레이가 없었으면 샌디에이고 파드리스의 승리는 없었다.

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끝내기 안타를 친 타자가 스포트라이트를 받는 것이 야구계의 오랜 관례라지만 이번만큼은 억울하다는 평가가 맞을 것 같다. 송성문이 오롯이 '자신의 발과 베이스러닝 지능'으로 멸망 직전의 팀을 구하고 3연전 스윕을 완성했기 때문이다. 수훈선수 인터뷰와 헤드라인은 루이스 캄푸사노에게 돌아갔지만, 이날 펫코파크 연장전 드라마의 '진짜 주인공'이자 일등공신은 단연 송성문이었다.

샌디에이고는 13일(한국 시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 밀워키 브루어스와의 홈 경기에서 연장 11회 접전 끝에 4대3 역전승을 거두며 파죽의 5연승과 함께 스윕을 달성했다.

MLB닷컴은 경기 후 "캄푸사노의 순간(Campusano's moment)"이라는 제목으로 11회말 끝내기 상황을 상세히 조명했다. 하지만 그 기사 내용 깊숙한 곳을 들여다보면, 승리를 결정지은 진짜 마법은 송성문의 가벼운 발끝에서 시작됐다.

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2-3으로 뒤진 연장 11회말 1사 1, 3루, 타이 프랑스의 대주자로 1루에 투입된 송성문. 잭슨 메릴의 우익수 희생플라이로 3-3 동점이 만들어진 뒤 2사 1루, 타석에는 캄푸사노가 섰다. 투스트라이크로 몰린 순간, 송성문이 먼저 과감하게 2루 도루를 감행했다. 밀워키 배터리가 피치아웃으로 대비할 만큼 송성문의 주루를 경계했지만, 송성문이 뿜어내는 압박감 속에 포수가 공을 뒤로 빠뜨리며 송성문은 스스로 득점권인 2루를 안착했다.

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이어 캄푸사노가 우전 안타를 때려냈으나, 타구는 송성문이 홈을 편안하게 밟기에는 너무나 짧았다. 밀워키 우익수 루이스 라라가 잡아 던진 공은 홈을 향해 '레이저'처럼 날아들어 왔다.

정상적인 주루라면 명백한 아웃 타이밍. 하지만 3루를 돌아 주저 없이 홈으로 돌진한 송성문은 포수의 태그를 완벽하게 피해 안쪽을 교묘하게 찌르는 '마법의' 헤드퍼스트 슬라이딩으로 홈플레이트를 터치했다.

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MLB닷컴 역시 "라라의 송구는 레이저처럼 정교했고 약간 높았을 뿐이다. 송성문이 라인 안쪽을 파고드는 전문가다운 슬라이딩으로 득점했다"며 송성문의 주루 테크닉에 감탄했다.

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만약 1루 주자가 송성문이 아니었다면, 혹은 2루 도루로 득점권을 미리 만들어놓지 않았다면, 혹은 포수 태그를 피하는 백전노장급 슬라이딩 센스가 없었다면 캄푸사노의 우전 안타는 끝내기가 아닌 '이닝 종료'로 이어졌을 가능성이 농후했다. 짧은 타구의 한계를 주자의 압도적인 주력과 슬라이딩으로 극복해 낸, 전형적인 '주자가 만든 승리'였다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com