시카고였으면 홈런인데! 이정후, 日 이마이에 판정패 → 데뷔 첫 3할의 꿈 이대로 멀어지나

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee watches his two-run single during the second inning of a baseball game against the Detroit Tigers, Friday, Aug. 7, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Jeff Chiu)

Aug 3, 2026; Arlington, Texas, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) heads to third base after a overthrow to second base during the fifth inning against the Texas Rangers at Globe Life Field. Mandatory Credit: Andrew Dieb-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 2경기 연속 침묵했다. 메이저리그 데뷔 첫 3할 타율의 꿈이 멀어지고 있다.

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이정후는 13일(한국시각) 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와 경기에 1번타자 우익수로 선발 출전했다.

이정후는 5타수 무안타 침묵하며 팀의 1대2 패배를 지켜봤다.

이정후는 전날 4타수 무안타에 이어 이틀 연속 안타 생산에 실패했다.

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이틀 동안 시즌 타율이 3할에서 2할9푼3리로 크게 떨어졌다.

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이정후는 이날 일본 국가대표 에이스 이마이 타츠야와 첫 맞대결을 펼치기도 했다.

1-0으로 앞선 4회말 두 번째 타석에서 휴스턴 세 번째 투수 이마이와 대결했다.

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이정후는 풀카운트 승부 끝에 바깥쪽 포심 패스트볼을 정확하게 때렸다.

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좌중간을 꿰뚫을 듯이 날아갔지만 휴스턴 중견수 달튼 바쇼의 호수비에 잡히고 말았다.

이 타구는 베이스볼서번트에 의하면 메이저리그 30개 구장 중 시카고 컵스의 홈구장 리글리필드였다면 홈런이었다.

타구 스피드 96.3마일(약 155)에 발사각 24도로 368피트(약 112m)를 비행했다. 안타 확률은 2할4푼으로 높은 편은 아니었다.

이정후는 여름들어 타격 페이스가 떨어졌다.

이정후는 6월 월간 타율 3할4푼 폭주하며 메이저리그 타격왕 경쟁에 합류했다. 시즌 타율이 한때 3할3푼3리까지 치솟았다.

하지만 7월 타율이 2할4푼4리로 떨어졌다. 8월은 절반 가까이 지난 가운데 월간 타율 2할3푼9리로 더 떨어졌다.

그래도 이정후는 올해 커리어하이다.

이정후는 데뷔 시즌인 2024년 타율 2할6푼2리 2홈런 OPS(출루율+장타율) 0.641을 기록했다.

2025년 타율 2할6푼6리 8홈런 OPS 0.734로 상승했다. 수비 부담이 큰 중견수 풀타임 성적이다.

2026년은 우익수로 변신했다. 111경기를 소화한 현재 타율 2할9푼3리 9홈런 OPS 0.765를 기록했다.

몰아치기가 몇 차례 나오면서 타격감을 다시 끌어올린다면 메이저리그 첫 3할 타율과 OPS 0.800도 충분히 가시권이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com