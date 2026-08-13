'서교수님' 타율 0.313 '제2의 전성기 수준'…후반기 반격 진두지휘 "유니폼 더러워지는 날 더 많길" [고척 포커스]

고재완 기자 star77@sportschosun.com

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 8회말 1사 1,2루 키움 김웅빈 안타 때 서건창이 3루를 파고들고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "친정팀에 돌아와 편안함을 가장 크게 느낀다. 매 경기 유니폼이 흙으로 더러워질 정도로 앞에서 찬스를 많이 만드는 것이 내 역할."

키움 히어로즈 '레전드 리드오프' 서건창(37)이 맹렬한 방망이쇼와 묵직한 베테랑의 리더십으로 팀의 후반기 대반격을 진두지휘하고 있다. 서건창은 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG 트윈스와의 홈경기에서 1번 타자로 선발 출전해 4타수 4안타 맹활약을 펼치며 팀의 4대3 극적인 8회말 대역전승을 이끌었다.

전날(11일) 경기 도중 수비 과정에서 박찬혁과 강하게 충돌했던 서건창은 우려를 딛고 100% 출루 화력쇼를 선보였다. 2주 전 LG전 5안타에 이어 또다시 LG 마운드를 폭격했다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회초 LG 박해민의 타구를 잡는 과정에서 충돌한 키움 서건창 2루수, 박찬혁 우익수. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회초 LG 박해민의 타구를 잡는 과정에서 충돌한 키움 서건창 2루수, 박찬혁 우익수. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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서건창은 경기 후 "당장보다는 자고 일어났을 때 상태가 걱정됐는데, 다행히 자고 일어나니 컨디션도 좋고 몸 상태가 훨씬 나아졌다"라며 "일어날 때부터 피로감이 덜해 컨디션이 좋았던 것이 경기력에 좋은 영향을 미친 것 같다"라고 전했다.

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올 시즌 '제2의 전성기'라 불릴 만큼 뛰어난 성적을 올리고 있는 서건창은 키움 유니폼을 다시 입은 소회와 리드오프로서의 책임감을 전했다.

서건창은 "친정팀에 돌아와서 마음의 편안함을 가장 크게 느끼고, 정말 재미있게 야구를 하고 있다"라며 "선배님도 계시고 후배들과 합심해서 뛰다 보니 서로 좋은 기운을 주고받고 있다"라고 미소를 지었다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 서건창이 타격을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 서건창이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

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"유니폼이 더러워진 날이 많다는 것은 그만큼 출루를 많이 하고 루상에서 많이 움직였다는 소리"라는 서건창은 "마음 같아서는 매일 유니폼이 더러워졌으면 좋겠다. 매 경기 최선을 다할 뿐"이라고 강조했다.

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8회초 LG 문정빈에게 투런포를 맞아 1-3으로 리드를 내준 위기 상황에서도 키움 선수단은 가라앉지 않았다. 서건창을 중심으로 분위기를 끌어올렸고, 결국 8회말 3점을 뽑아내며 역전극을 완성했다.

서건창은 "8회초 홈런을 맞고 분위기가 다운될 수 있었지만, 선수들 스스로 분위기를 다시 끌어올리려고 노력했다"라며 "그런 집념이 있었기에 8회말 좋은 찬스가 찾아왔고 역전으로 이어졌다"라고 당시 상황을 설명했다.

외국인 타자 맷 데이비슨의 합류에 대해서는 "중심 타선에서 중심을 꽉 잡아주다 보니 팀의 사기와 기대감이 확실히 올라가는 '우산 효과'가 있다"라며 "전반기에는 피할 수 없는 패배 분위기에 빠져들기도 했지만, 후반기에는 질 때 지더라도 끝까지 포기하지 않는 끈질긴 팀을 만들고자 선수들과 이야기를 많이 나누고 있다"라고 단단한 목소리를 냈다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com