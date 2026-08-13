어디서 이런 보물을 데려왔나…'ML 112승' 카라스코 "韓타자 컨택능력 뛰어나더라→난 KBO루키, 더 공부할 것"

고재완 기자 star77@sportschosun.com

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 LG 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "미국에서 아무리 베테랑이었어도, KBO리그라는 새로운 무대에 온 이상 나는 아직 '루키'다."

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LG 트윈스의 '새 외국인 에이스' 카를로스 카라스코가 메이저리그 통산 112승이라는 화려한 커리어를 내려놓고 KBO리그 한국 타자들을 상대해 본 솔직한 체감 소감을 전했다.

카라스코는 지난 11일 서울 고척돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 6이닝 2실점 퀄리티스타트 호투로 KBO리그 데뷔 첫 승을 거뒀다.

빅리그 통산 112승을 올린 카라스코이지만, 한국 마운드에서 세운 첫 이정표 앞에서 그는 철저히 자신을 낮췄다.

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카라스코는 "KBO리그라는 곳에 와서 야구를 할 수 있는 것 자체만으로도 매우 특별한 경험이다"라며 "미국에서는 베테랑이었을지 몰라도, 여기서는 아직 '루키'에 불과하다. 그렇기 때문에 KBO에서 거둔 이 첫 승의 의미가 내게는 더욱 남다르고 특별하다"라고 승리 소감을 밝혔다.

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이러한 겸손한 마음가짐은 마운드 위 피칭 템포와 야수·스태프를 향한 태도에서도 드러난다. 야수들이 수비 위치를 완전히 잡을 때까지 기다린 뒤 투구를 시작하고, 이닝을 마친 뒤 스태프 한 명 한 명과 눈을 맞추며 인사를 나누고 있다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 5회말 투구로 무실점으로 마친 카라스코가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 7회말을 무실점으로 마친 카라스코가 박준순의 내야땅볼을 처리한 오지환의 수비에 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

두 경기를 소화하며 KBO리그 타자들을 직접 상대해 본 카라스코는 한국 타자들의 집요한 타격 스타일과 뛰어난 컨택 능력에 혀를 내둘렀다.

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카라스코는 "두 경기 동안 한국 타자들을 상대해 보니, 타자들이 콘택트를 굉장히 잘해내며 출루를 많이 만들어내려는 습성이 있다는 걸 강하게 느꼈다"라고 진단했다.

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이어 "한국 타자들의 뛰어난 콘택트력에 대응하기 위해 카운트별로 어떤 구종을 어떻게 배합해 사용해야 할지 아직 더 많은 공부가 필요한 것 같다"라며 "지난 경기 5회에서 나온 실점 역시 아직 적응이 완벽하지 않아 나온 실투성 공 때문이었다. 타자들의 습성을 더 정밀하게 연구해 완성도 높은 투구를 보여주겠다"라고 다짐했다.

덧붙여 카라스코는 "미국에서도 4일 휴식 후 등판하는 로테이션을 수없이 경험해 봤기 때문에 체력적인 적응은 이미 돼 있다"라며 "빨리 투구 수를 끌어올리고 싶다. 다음 등판에서는 95~100구, 그다음 경기에서는 내가 던질 수 있는 최대 투구 수까지 던져 팀 승리에 기여하는 것이 목표"라고 강조했다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회 2실점하며 동점을 허용한 LG 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

고재완 기자 star77@sportschosun.com