"다저스는 안 팔아요", 오타니 떠나면 어떡하려고...독특한 계약조항에 다저스 팬들 화들짝

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 13일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 캔자스시티 로열스전에서 3회말 좌중월 투런포를 날리고 들어와 해바라기씨 세리머니를 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]미국 투자 재벌 마크 월터 LA 다저스 구단주가 NBA(미국프로농구) LA 레이커스를 매각하면서 오타니 쇼헤이를 향해 비상한 시선이 모아지고 있다.

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CBS스포츠는 13일(이하 한국시각) 'LA 다저스 구단주이기도 한 마크 월터가 조시 쿠슈너와 밥 아이거에 LA 레이커스를 125억달러에 매각하기로 합의했다. 작년 6월 100억달러에 인수한 지 14개월 만에 거대 구단을 판 것'이라고 보도했다.

매각 금액은 북미 프로스포츠 역사상 최고 기록이다. 그런데 미국 4대 프로스포츠 가운데 최고의 인기를 누리고 있는 NBA 명문 구단을 1년 만에 매각한 배경에 관심이 쏠린다.

이에 대해 현지 매체들은 글로벌 투자회사 구겐하임 파트너스의 CEO인 월터가 대출금과 관련한 부적절한 정보 공개 혐의로 FBI 조사를 받고 있기 때문으로 보고 있다. FBI가 월터의 부정 행위를 사실로 밝힐 경우 부담해야 할 막대한 대출금 상환에 대비한 자금 확보 차원이 아니냐는 분석이다.

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월터는 앞서 지난 2012년 5월 다저스를 21억5000만달러에 인수해 작년까지 13년 연속 포스트시즌 진출과 3차례 월드시리즈 우승을 일구는 등 스포츠 분야에서도 성공을 거뒀다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 2023년 12월 입단식에서 마크 월터 구단주(왼쪽), 앤드류 프리드먼 야구부문 사장과 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

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오타니가 주목을 받는 이유는 다저스와 맺은 계약 가운데 특별 조항 때문이다. 오타니는 2023년 12월 다저스와 10년 7억달러에 FA 계약을 하면서 두 가지 주목할 조항을 먼저 제안했다.

하나는 총액의 97%인 6억8000만달러를 계약기간이 끝난 이후인 2034년부터 10년에 걸쳐 나눠받기로 한 지급 유예 조항이고, 또 하나는 월터 구단주와 앤드류 프리드먼 사장이 자리에서 물러날 경우 해당 계약을 해지할 수 있는 특별 옵트아웃 조항이다.

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당시 오타니는 다저스 입단식에서 "우승하는 팀이 되기 위해서는 모든 사람들이 같은 마음과 목표를 갖고 있어야 한다. 두 분은 다저스의 최고 경영진이다. 난 두 분과 계약했다고 생각한다. 두 분 중 한 분이라도 떠난다면 상황이 내가 생각한대로 가지 않을 수 있다. 안전 장치를 원했다"고 설명했다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 13일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 캔자스시티 로열스전에서 3회말 좌중월 투런포를 날리고 들어와 미겔 로하스와 기쁨을 나누고 있다. Imagn Images연합뉴스

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오타니는 다저스 입단 첫 시즌인 2024년과 2025년, 두 시즌 연속 월드시리즈 우승의 기쁨을 만끽했다. 아울러 2년 연속 내셔널리그(NL) MVP에도 올랐다. 앞서 LA 에인절스 시절인 2021년과 2023년, 두 차례 아메리칸리그(AL) MVP를 차지했던 오타니로서는 다저스를 만나 커리어에 우승 경력을 쌓은 것이다.

하지만 월터는 다저스를 매각할 의사가 없는 것으로 알려졌다. 이에 대해 디 애슬레틱은 '마크 월터가 LA 레이커스를 매각한 게 LA 다저스 구단주로서의 그의 입지에 영향을 미치지는 않을 것이라고 다저스 구단 고위층 관계자가 밝혔다'고 보도했다.

스탠 카스텐 다저스 사장은 디 애슬레틱에 "그것은 레이커스 얘기다. 다저스에 관한 얘기가 아니다. 다저스와는 아무 관계가 없다. 별개의 이야기다. 다저스에는 변화가 없다"고 잘라 말했다.

오타니가 레이커스 매각 소식을 접한 뒤 다저스 구단에 문의했을 지도 모를 일이다. 다저스 팬들도 화들짝 놀랄 만한 사안이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com