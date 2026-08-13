'희대의 미스터리' 규약은 분명 이적 불가, 그런데 오카다 LG행 어떻게 진행됐나...도대체 무슨 일이?

◇울산 오카다 박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[스포츠조선 김용 기자] 도대체 무슨 일이 있었던 걸까.

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울산 웨일즈 일본인 투수 오카다의 LG 트윈스 이적 무산으로 야구판이 쑥대밭이 됐다.

과정은 이렇다. LG는 아시아쿼터 웰스가 어깨 부상을 당했다. 급하게 새 선수를 찾아야 했다. 바꾼 외국인 선수가 포스트시즌에서 뛰려면 마감 기한인 8월15일 안에 일처리를 마쳐야 했다.

그 때 올해 창단해 퓨처스리그에서 활동하는 울산 소속 오카다가 눈에 들어왔다. 그렇게 양 구단이 합의를 마쳤고, 12일 LG 이적 발표만 앞두고 있었다.

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그런데 KBO가 갑자기 이적에 제동을 걸었다. 규약 때문이었다. KBO는 2군에서만 뛰는 울산이 창단하며 맞춤형 규약을 지난해 말 추가했다. 규약 제78조5항에는 '퓨처스리그 참가 구단 선수 중, KBO드래프트 참기 이력이 있는 선수 또는 외국인 선수는 양도가능기간(KBO 포스트시즌 종료 후 다음날부터 다음 해 7월31일 사이)에 이적 입단할 수 있다'고 정확히 명시돼있다. 다시 말해 울산 선수가 시즌 중 KBO리그 다른 팀에 가려면, 7월31일 안에 모든 절차가 완료됐어야 한다는 것이다.

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여기서 드는 궁금증. LG와 울산 모두 이 규약을 모를리 없었다. 그런데 왜, 어떻게 이적을 추진하게 된 걸까.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2사 LG 선발 웰스가 SSG 박성한 강습 타구에 맞은 뒤 교체되고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

사실 LG는 웰스의 부상을 확인하기 전부터 아시아쿼터 교체를 검토하고 있었다. 웰스는 7월 들어 극심한 부진에 빠졌다. 그래서 8월15일 기한 전에 마땅한 선수가 있으면 데려오기 위해 내부적으로 선수 찾기에 나선 것이다.

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그런 가운데 울산 선수들도 체크를 했다. 비자 문제도 없고, 현실적으로 가장 좋은 선택지. 하지만 이미 8월이 됐고, 규약상 데려올 수가 없었다. 그래도 지푸라기 잡는 심정으로 KBO에 문의를 했다. 퓨처스리그 규약은 7월31일까지지만 KBO의 외국인 선수는 8월15일까지 영입이 가능한 것 아니냐, 만약 우리가 울산 선수를 데려오고 싶으면 가능한 거냐라고 말이다. 이게 8월 초다. 이 때는 공식 문의는 아니고, KBO에 구두로 확인을 하는 정도였다. KBO가 "규약상 안된다'라고 하면 끝날 일이었다.

6일 오후 잠실야구장에서 프로야구 LG 트윈스 신년회가 열렸다. 신년회 참석한 LG 트윈스 차명석 단장. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.01.06/

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그런데 이게 웬일. KBO에서 "될 것 같다"는 얘기를 들었다. 규약은 찝찝하지만, 리그 운영 주체인 KBO에서 된다고 하니 믿을 수밖에 없었다. 울산도 1호 수출 선수를 만들고 싶은 마음이 크니, 일사천리로 일이 진행됐다. 만에 하나 일이 틀어질까, 무려 세 차례나 반복 확인했다. 웰스의 부상을 8일 확인했고, 9일 KBO에 정식으로 다시 유권 해석을 부탁했다. KBO에서 "가능하다"고 답을 받았다.

그렇다면 KBO 운영 파트는 왜 LG와 울산에게 이적 진행을 허락했을까. 변명의 여지가 없다. 새로 만든 규약을 몰랐던 것이다. 단순 외국인 선수 영입 건으로 너무 쉽게 생각한 것이다. 양 구단이 계속해서 문의를 하면 '왜 계속 물어보지' 조금이라도 의구심을 품었어야 했는데, 그 과정조차도 없었다. 엄청난 실수다.

울산 웨일즈 프로야구단 창단식이 2일 울산 문수야구장에서 열렸다. 김동진 단장이 단기를 수여하고 있다. 울산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.02/

아마도 12일 오카다의 이적 사실이 알려지면서, KBO에 '이 이적이 어떻게 성사되는 거냐'라는 얘기가 흘러들어갔을 가능성이 높다. 뒤늦게 규약을 살펴봤을 것이고, 자신들의 실수를 확인했다. 그렇게 오전 11시경 KBO는 LG와 울산에 이적이 불가하다는 통보를 하게 된다. 이 이적을 승인했다가는 규약 위반으로 다른 9개팀들이 들고 일어날 게 뻔했다. 예외를 만들면, 비슷한 사고가 계속 반복될 수밖에 없었다. 그렇게 KBO는 빠르게 인정을 하고, 양 구단에 사과까지 했다.

만약 누구도 이 사실을 알지 못해 양 구단이 이적을 공식 발표했다면 더 큰 참사로 이어질 뻔 했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com