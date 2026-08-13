오타니의 호쾌한 투런포 작렬! 멀티 히트 2타점…다저스, 캔자스시티 상대로 시리즈 '스윕'

LA 다저스의 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]오타니가 준수한 활약을 보이면서 LA 다저스가 캔자스시티 로열스를 상대로 시리즈 스윕에 성공했다.

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다저스는 13일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 다저 스타디움에서 열린 캔자스시티와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 승리했다.

다저스의 선발 투수로는 에릭 라우어가 마운드에 올랐다. 타선에는 오타니 쇼헤이(지명타자), 앤디 파헤스(중견수), 프레디 프리먼(1루수), 카일 터커(우익수), 무키 베츠(유격수), 맥스 먼시(3루수), 테오스카 에르난데스(좌익수), 페두시아 헌터(포수), 미겔 로하스(2루수)가 섰다.

AP연합뉴스

캔자스시티는 다저스에게 선제점을 올리면서 앞서갔다. 2회초 조시 로하스가 우전 적시타를 때려내면서 캔자스시티가 리드를 잡았다.

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다저스는 곧바로 따라붙었다. 베츠가 좌측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아올리면서 승부는 1-1 균형을 이뤘다.

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3회초 캔자스시티가 재차 앞서나갔다. 라우어를 상대로 살바도르 페레즈가 우전 적시타를 때려내면서 2루에 있던 잭 캐글리온이 홈으로 들어왔다. 캔자스시티가 다시 2-1로 리드를 잡았다.

에릭 라우어. AP연합뉴스

끌려가던 상황에서 다저스의 해결사로 오타니가 등장했다. 오타니는 3회말 좌측 담장을 넘기는 투런포에 성공했다. 2루주자 로하스가 오타니와 함께 홈베이스를 밟았다. 다저스가 3-2로 승부를 뒤집었다. 다저스는 5회말에도 페두시아가 가운데 담장을 넘기는 솔로 홈런을 기록하면서 4-2로 달아났다.

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이후 양팀은 득점 없이 지루한 공방전을 벌였다. 9회초 캔자스시티는 마지막 공격 상황에서 세 타자 연속 뜬공으로 물러나면서 최종스코어 4-2로 다저스가 승리했다.

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오타니는 이날 4타수 2안타(1홈런) 2타점 1득점을 올리면서 맹활약했다. 시즌 타율은 0.292다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com