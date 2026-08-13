충격! 수염 없는 폰세라니, 딴 사람 같네…본격 훈련 시작, 럭비공 대신 야구공 잡았다

사진=코디 폰세 SNS

사진=코디 폰세 SNS

24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 PO 5차전 삼성과 한화의 경기, 5회초 폰세가 디아즈를 삼진 처리하며 이닝을 끝낸 후 관중석의 팬들을 향해 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.24/

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[스포츠조선 김영록 기자] 한국을 평정하고 메이저리그에 재도전했다가 데뷔전에서 시즌아웃.

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코디 폰세(토론토 블루제이스)가 빅리그 무대에 다시 서기 위한 준비에 여넘이 없다. 무릎 십자인대 파열이라는 큰 부상을 겪었지만, 마운드 위에서 뜨겁게 포효하던 그 존재감을 되찾기 위한 의지는 강철 같다.

폰세는 최근 자신의 SNS에 "이길 자신 있으면 덤벼봐(You're a daisy if you do)"라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상 속 수염을 깔끔하게 정리한 폰세의 모습이 눈에 띈다. 한달반전만 해도 얼굴을 뒤덮고 있던 수염을 밀어버렸다.

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마치 삼국지의 장비를 연상시키는듯 했던 폰세의 무성한 턱수염은 한국에서 뛰던 시절 뜨거운 포효와 함께 그의 트레이드 마크였다. 수염을 밀고 나니 누군지 알아보기 힘들 지경이다.

사진=코디 폰세 SNS

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최근까진 미국프로풋볼(NFL) 선수인 처남 조지 키틀(샌프란시스코 포티나이너스)과 함께 럭비공을 주고받으며 훈련하는 모습을 공개했던 그다.

이제 본격적으로 야구공을 손에 쥐고 팔과 어깨를 가다듬는 시점, 폰세의 심경 변화가 엿보이는 부분이다.

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여전히 무릎에는 삼엄하게 금속제 보호대가 채워져있는 모습. 무릎 부상으로 인해 유산소 등 운동을 소화하기 힘든 상황이다보니 살이 붙은 모습이다. 무릎 통증을 이겨내며 1구1구 신중하게 공을 던지는 모습에선 빅리그 복귀를 향한 흔들리지 않는 마음이 엿보인다.

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폰세는 지난해 한국 프로야구에 거대한 족적을 남겼다. 17승1패 평균자책점 1.89, 탈삼진 252개를 기록하며 역대 외국인 선수 첫 투수 4관왕(다승 평균자책점 탈삼진 승률)을 차지했고, 정규시즌 MVP와 최동원상까지 거머쥐었다. 한편으론 소속팀 한화 이글스를 19년만의 한국시리즈에 진출시키기도 했다.

사진=코디 폰세 SNS

이처럼 한국 무대를 초토화시킨 활약을 바탕으로 토론토 블루제이스와 3년 총액 3000만 달러(약 425억원)의 계약을 맺고 미국 무대로 재진출했다. 하지만 지난 3월 30일 콜로라도 로키스와의 정규시즌 첫 선발등판에서 3회초 베이스 커버를 들어가다 오른쪽 무릎이 뒤로 꺾이며 그대로 쓰러졌다. 이어 오른쪽 무릎 전방십자인대(ACL) 파열 진단을 받아 시즌이 끝났다. 단 1경기(2⅔이닝)만의 시즌아웃이었다.

올해 32세로 적지 않은 나이. 하지만 폰세의 꿈은 아직 찬란하게 빛나고 있다. 하루하루, 스스로와의 싸움을 이겨내며 화려한 복귀를 꿈꾸고 있다.

사진=코디 폰세 SNS

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com