'더이상 못 참아!' 로버츠 진짜 뿔났다…선수단에 폭탄 선언 "ABS 챌린지 금지시킬 수도 있다"

데이브 로버츠 감독(오른쪽). AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] '선수들을 강하게 압박하고 있다.'

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미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스 네이션'은 12일(이하 한국시각) '데이브 로버츠 다저스 감독이 무분별한 ABS(자동 투구 판정 시스템) 챌린지 실패로 팀을 위기에 빠뜨리는 특정 선수들에게 챌린지 요청 권한을 박탈할 수도 있다는 초강수를 뒀다'고 전했다.

다저스는 후반기 들어 부진한 모습이 이어졌다. 후반기 7연패에 빠지는 등 '절대 강자'의 모습이 사라졌다. 2위 싸움을 펼치고 있는 애리조나 다이아몬드 백스, 샌디에이고 파드리스와 5경기 이상의 승차로 앞선 내셔널리그 서부지구 1위지만, 40경기 이상 남은 시점에서 어떻게 바뀔지 모른다는 불안감도 생기기 시작했다.

매체는 '올스타 휴식기 이후 팀이 전반적인 난조에 빠지자, 다가오는 포스트시즌에 대한 압박감을 느낀 로버츠 감독이 변했다'며 '그는 기자회견에서 기존의 여유롭고 차분했던 모습을 버리고 선수들을 강하게 압박하고 있다'고 했다.

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매체는 이어 '로버츠 감독은 더 이상 선수들이 스스로 돌파구를 찾기를 기다리지 않는다. 적극적으로 매치업을 활용하고, 테오스카 에르난데스와 같은 핵심 베테랑 선수들조차 과감하게 대타와 교체하는 등 강수를 두고 있다'고 했다.

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올해 메이저리그에 도입된 'ABS 챌린지'로도 불똥이 튀었다. 올해 메이저리그는 2회씩 볼판정에 대해 ABS 챌린지를 신청할 수 있도록 했다.

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로버츠 감독은 상황에 이해 없이 무작정 신청하는 경우를 경계했다. 로버츠 감독은 "경기 상황의 중요도를 이해하는 것, 그리고 적절한 타이밍이 아닌데 너무 일찍 챌린지 기회를 소모했을 때 팀에 미치는 치명적인 영향에 대해 선수들과 훌륭한 대화를 나눴다"며 "이제 우리는 이 시스템을 훨씬 더 잘 통제할 수 있게 되었다고 생각한다"고 밝혔다.

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매체는 '로버츠 감독은 챌린지 타이밍을 짚어내는 데 지속적으로 어려움을 겪는 선수가 있다면, 그에게는 챌린지 요청 권한 자체를 금지할 수도 있음을 분명히 했다'고 강조했다.

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로버츠 감독의 일침에는 분명한 이유가 있다. 매체는 'ABS 챌린지 활용에 따른 순 득점 지표에서 다저스는 -5.3점을 기록 중이다. 즉, 챌린지를 통해 얻은 득점보다 초래한 실점이 더 많다는 뜻이며 이는 메이저리그 30개 구단 중 23위에 불과한 수치'라고 지적했다. 또한 '판정 번복 득실차 역시 -33에 달해, 챌린지를 자신들에게 유리하게 이끄는 데 심각한 어려움을 겪고 있다'고 짚었다.

타자들의 챌린지 성공률 자체는 리그 상위 10위 안에 든다. 결국 타이밍의 문제다. 매체는 '순 득점 지표가 저조한 핵심 이유는 승부처를 읽는 눈이 부족하기 때문'이라며 '경기 초반 주자가 없는 상황에서 오심을 바로잡는 것은 경기 후반 박빙의 승부나 만루 위기에서 챌린지를 성공하는 것보다 가치가 떨어진다'고 했다.

이어 '다저스는 대체로 챌린지를 너무 일찍 낭비하는 경향이 있다. 정작 중요한 경기 후반의 치명적인 오심에는 무방비 상태가 된다'고 지적했다.

'다저스 네이션'은 '사소해 보일지 몰라도 효율적인 ABS 챌린지 활용은 현대 야구의 새로운 비효율성 시장이며, 이 능력이 떨어지면 포스트시즌 같은 단기전에서는 혹독한 대가를 치르게 된다'며 '앞으로 남은 한 달 동안 다저스가 챌린지 활용에 변화를 보일지, 아니면 감독의 경고대로 특정 선수의 챌린지를 금지하는 극약 처방이 내려질지 지켜보는 것은 매우 흥미로울 것'이라고 설명했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com