충격적인 6실점! 고우석 왜 또 이러나? 홈런 두 방 얻어맞고 개인 최다 실점 와르르, ML 재진입 먹구름

고우석. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]미네소타 트윈스 마이너리그에서 와신상담하고 있는 고우석이 미국 진출 이후 최악의 피칭을 하는 바람에 메이저리그 재진입 희망이 꺾였다.

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트리플A 세인트폴 세인츠 고우석은 13일(이하 한국시각) 프린시펄파크에서 열린 아이오와 컵스(시카고 컵스 산하)와의 원정경기에 구원등판해 ⅓이닝 동안 7타자를 맞아 6안타를 내주고 6실점했다. 세인트폴은 6대7로 무릎을 꿇었다.

블론세이브와 패전을 동시에 안은 고우석은 올시즌 마이너리그 평균자책점이 3.02, 트리플A 평균자책점이 4.06으로 악화됐으며, 미네소타 이적 후 세인트폴에서 던진 3경기 평균자책점은 16.20으로 치솟았다.

미국 진출 이후 한 경기 최다 실점을 기록했고, 한 경기 2피홈런은 3번째다.

고우석이 13일(한국시각) 아이오와 컵스전에서 6회말 케빈 알칸타라에 중월 투런포를 얻어 맞는 순간. 사진=MiLB.TV 캡처

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홈런 두 방을 얻어맞았다.

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팀이 3-0으로 앞선 6회말 2사 2루 상황에서 선발 라이언 갤러거에 이어 마운드에 오른 고우석은 첫 타자 케빈 알칸타라에 기습적인 투런포를 내줬다. 볼카운트 1B2S에서 92.1마일 직구를 바깥쪽 높은 스트라이크존으로 뿌렸으나, 알칸타라 배트에 제대로 걸려 가운데 담장을 훌쩍 넘어가는 아치로 연결됐다.

타구속도 109마일에 비거리는 427피트로 대형 홈런이었다. 고우석은 타구가 자신의 머리 위로 뻗어나가자 고개를 젖히며 아쉬워했다. 이어 차스 맥코믹을 3루수 땅볼로 잡고 이닝을 마친 고우석은 7회말 투구서 완전히 무너지고 말았다.

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선두 저스틴 딘에게 중월 2루타를 내주고 폭투까지 범한 뒤 그렉 존스에 중전적시타를 내주고 3-3 동점을 허용했다.

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이어 벤 카울스에 우월 2루타를 내줘 무사 2,3루에 몰린 고우석은 조던 워구에 중전적시타를 맞고 추가 2실점해 3-5로 역전을 허용하고 말았다. 볼카운트 2B1S에서 던진 84.6마일 슬라이더 한복판으로 흐르는 실투였다.

계속된 무사 1루서는 좌타 BJ 머레이에 투런포를 얻어맞았다. 투볼에서 카운트를 잡으려고 던진 88.1마일 스플리터가 가운데 높은 스트라이크존으로 밋밋하게 떨어지는 실투가 됐다. 타구속도 102.3마일, 비거리 402피트짜리 우중간 홈런으로 연결됐다. 이번에도 홈런을 직감한 고우석은 인상을 찌푸렸다. 스코어는 3-7로 더 벌어졌다.

결국 고우석은 에릭 오즈로 교체됐다.

고우석. AP연합뉴스

고우석은 지난달 6일 디트로이트 타이거스에서 미네소타로 트레이드되자마자 메이저리그 데뷔 기회를 가졌다. 그러나 4경기에서 4이닝을 던져 8안타와 2볼넷을 내주고 4실점해 평균자책점 9.00을 기록했다. 1홀드를 올렸지만, 신뢰를 얻을 만한 투구는 보여주지 못하고 결국 22일 세인트폴로 강등되고 말았다. 피안타율이 0.400, WHIP가 2.50에 달했다.

게다가 트리플A로 내려와 첫 등판 경기에서 웜업도 하지 못하고 글러브에서 이물질이 발견됐다는 이유로 퇴장당하고 10경기 출전 정지 징계까지 받았다. 이의신청을 통해 징계가 8경기로 감경돼 지난 5일과 9일 경기에서 합계 3이닝 무안타 무실점의 호투를 펼치며 각광받았으나, 이날 이해하기 힘든 피칭으로 6점이나 줬다.

미네소타는 13일 현재 60승62패로 AL 중부지구 2위, 와일드카드 4위로 포스트시즌 진출 경쟁이 한창이다. 와일드카드 3위와는 0.5경기차다. 이런 상황에서 고우석을 다시 부르기는 어렵다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com