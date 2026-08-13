와 '대전 예수' 돌아왔구나! 2사 만루→K 탈출 '승리투수 됐다'…빅리그 복귀 현실화 되나

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 투구를 준비하고 있는 한화 와이스. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.19/

라이언 와이스. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] '대전 예수' 라이언 와이스가 팀을 위기에서 구해내면서 승리 하나를 더했다.

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휴스턴 애스트로스 산하 트리플A 슈가랜드 스페이스 카우보이스에서 뛰고 있는 와이스는 13일(이하 한국시각) 라운드락 익스프레스(텍사스 레인저스 산하 트리플A)와의 경기에서 3⅓이닝 2안타 1볼넷 4탈삼진 무실점을 기록했다.

팀이 5-2로 앞선 3회말 만루 위기에 호출됐다. 트레버 하우버를 상대한 와이스는 풀카운트 승부를 펼쳤다. 6구째 스위퍼가 몸쪽 낮게 향했고, 하우버의 방망이가 헛돌았다. 위기 탈출.

와이스는 4회말 안타 두 방을 맞았지만, 실점없이 넘어갔고, 5회말에는 삼진 두 개를 곁들여 삼자 범퇴로 이닝을 정리했다. 6회말 역시 볼넷 출루 하나만 허용했을 뿐 실점을 하지 않았다.

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총 48개의 공을 던진 와이스는 7회말 로건 벤와이와 교체되면서 이날 경기를 마쳤다.

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와이스가 위기 탈출을 이끈 슈가랜드는 10대2로 라운드락을 제압했다. 와이스는 승리투수가 되면서 시즌 3승 째를 수확했다. 평균자책점도 5.85에서 5.47로 낮췄다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 와이스가 투구 후 공을 건네받고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

지난 7일 앨버커키 아이소톱스(콜로라도 로키스 산하 트리플A)전에서 2⅓이닝 4안타 1볼넷 2탈삼진 1실점(비자책) 호투를 하며 6점대 평균자책점을 5점대로 내린 와이스는 2경기 연속 호투로 안정세를 보였다.

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와이스는 지난 2024년 6월 리카르도 산체스의 단기 대체 외국인선수로 한화 유니폼을 입었다.

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지난해 한화 이글스 소속으로 30경기에서 16승5패 평균자책점 2.87로 활약했던 와이스는 휴스턴 애스트로스와 2년 최대 1000만달러(약 142억원)에 계약을 했다.

한화에 오기 전 빅리그에서 뛰지 못했던 와이스는 올해 처음으로 메이저리그 무대를 밟았다. 그러나 9경기 3패 평균자책점 7.62로 부진한 모습을 보여줬고, 결국 마이너리그로 내려가게 됐다.

마이너리그에서도 다소 기복있는 모습을 보여줬지만, 최근 좋은 모습을 보여주기 시작하면서 메이저리그 재콜업의 희망을 살릴 수 있게 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com