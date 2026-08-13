'입대 무산' KIA 영건, 조기 복귀 가능성 열렸다…"안 쓸 이유 없다고 생각한다"

13일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 롯데와 KIA의 경기, KIA 윤영철이 훈련을 마치고 발걸음을 옮기고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.05.13/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "몸에 문제없이 마무리되면 안 쓸 이유는 없다고 생각한다."

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KIA 타이거즈 왼손 영건 윤영철이 예상보다 일찍 마운드로 돌아올 가능성이 열렸다. 올 시즌 내내 KIA 국내 선발진이 약점으로 꼽히고 있는 가운데 좌완 파이어볼러 이의리는 불펜으로 전환해 반등에 성공한 상태다. 윤영철이 빠르게 합류한다면, KIA 마운드가 한층 탄탄해질 수 있다.

윤영철은 지난해 9월 좌측 팔꿈치 내측측부인대 재건술을 받았다. 보통 토미존 수술 재활 기간이 1년인 것을 고려했을 때 윤영철의 복귀 시점은 내년이 될 가능성이 커 보였다. 올해는 회복에 전념하면서 사실상 안식년을 보내고, 내년부터 다시 선발 로테이션에 합류하는 그림이 그려졌다.

현재 잔류군에 머물고 있는 윤영철은 올 시즌 안에 복귀할 가능성이 열렸다. 재활 과정이 순조롭게 진행되면서 이르면 다음 달 1군에 합류할 수도 있을 전망이다. 선발투수로 빌드업할 시간은 부족하지만, 롱릴리프로는 충분히 쓸 수 있을 듯하다.

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윤영철은 오는 12월 입대를 목표로 상무에 지원해 1차 서류 심사까지는 통과한 상태였다. 그러나 최종 합격자 명단에 들지 못하면서 군 복무 계획이 어그러졌다. KIA는 이렇게 된 이상 윤영철을 1군에서 조금 일찍 활용할 계획을 세우고 있다.

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윤영철은 12일 함평챌린저스필드에서 열린 우석대와 연습 경기에 선발 등판해 첫 실전 점검에 나섰다. 3이닝 동안 44구를 던지면서 1볼넷 3삼진 무실점을 기록했다.

24일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA-키움전. 3회말 동점을 허용한 윤영철이 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.24/

8일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회말 무사 1루. 강판 당하는 KIA 선발 윤영철. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.07.08/

첫 실전인 만큼 구속은 아직 다 올라오진 않았다. 직구 최고 구속 138㎞를 기록했다. 직구(20개) 위주로 던지면서 커터(7개) 체인지업(7개) 슬라이더(6개) 커브(4개) 등 변화구도 골고루 점검했다.

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이범호 KIA 감독은 13일 광주 삼성 라이온즈전에 앞서 윤영철의 재활 상황과 관련해 "단계를 잘 밟고 있다고 이야기를 들었다. 이제 8월이고 40경기 넘게 남았다. 잘 단계를 밟으면 9월 마지막쯤에는 볼 수 있지 않을까 생각한다. 투구 수는 선발로 등판하기는 쉽지 않을 것 같다. 좋은 보고가 올라오고, 문제가 없이 마무리되면 안 쓸 이유는 없다고 생각한다"고 했다.

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올 시즌을 쉬어 가게 하는 것도 고려했지만, 윤영철에 앞서 팔꿈치 수술을 받았던 이의리와 곽도규의 사례를 참고해 올해 바로 공을 던질 수 있게 준비시켰다.

이 감독은 "안 던지게 하고 내년을 준비하는 것보다는 던지게 하는 게 (윤)영철이나 팀에 더 좋을 것 같았다. (이)의리처럼 던지면서 준비하는 게 훨씬 낫지 않을까 생각한다. 트레이닝 파트에서 문제가 없다고 하면 (올해부터) 올려서 내년 시즌에 기용하는 게 좋지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

윤영철은 충암고를 졸업하고 2023년 1라운드 2순위로 KIA에 입단, 양현종과 이의리의 뒤를 이을 좌완 선발투수로 기대를 모았다. 지난해까지 1군 3시즌 통산 성적은 17승18패, 254⅓이닝, 175삼진, 평균자책점 4.39다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KBO리그 KIA와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 윤영철. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.06.12/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com