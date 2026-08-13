"잠을 잘 수가 있나" 후반기 꼴찌, '새판' 짜는 LG…추락은 염갈량을 병들게 한다 [고척포커스]

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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[고척=스포츠조선 김영록 기자] "어제 같은 패배를 했는데, 잠이 올리가 있나."

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13일 고척 스카이돔. 염경엽 LG 트윈스 감독의 얼굴은 어두웠다.

더그아웃에서 미소를 머금고 선수들을 연신 격려하는 모습은 잃은지 오래다.

전날 LG는 고척 키움 히어로즈전에서 3대4로 역전패했다. 8회초 2점을 따내며 3-1로 앞서갔지만, 8회말 김진수가 무너지며 3실점, 역전패했다.

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염경엽 감독은 "잠을 잘 수가 있나, 어제 같은 경기를 하고…야구를 못하니 할말도 없다"며 연신 한숨을 내쉬었다.

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LG의 후반기 성적은 4승1무13패, 승률 2할3푼5리에 불과하다. 10개 구단 중 단연 꼴찌다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2사 LG 선발 웰스가 SSG 박성한 강습 타구에 맞은 뒤 교체되고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

추락을 거듭하다보니 어느덧 꼭대기보다 중위권에 가까워졌다. 전반기 종료 시점에 삼성 라이온즈와 승차없는 2위였던 LG는 이후 급격히 추락했다. 아직 3위 자리는 지키고 있지만, 2위 삼성보다 4위 KIA 타이거즈, 5위 두산 베어스와의 거리가 더 가깝다. 6위 한화 이글스도 후반기 들어 승률 5할을 밑돌고 있는데 다행처럼 느껴질 지경이다.

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엎친데 덮친격으로 아시아쿼터 라클란 웰스마저 어깨 부상으로 이탈했다. 어깨 견갑하근이란 부상 부위에 '4주 후 재검진' 단서까지 달린 소견, 사실상 시즌아웃이다.

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LG는 아시아쿼터 교체를 노크했다. 하지만 '외국인 선수 영입'이라던 KBO의 유권 해석이 '퓨처스리그 참여구단 선수 양도'로 바뀌면서, 오카다 아키타케(울산 웨일즈) 영입은 KBO 승인을 받지 못했다. 결국 아시아쿼터 없이 시즌 후반부와 가을야구를 치를 가능성이 커졌다. 웰스가 예정보다 빠르게, 건강하게 돌아와주기만 기대야하는 입장이 됐다.

지나간 것은 지나간 일이고, 이제 LG는 새 판을 짜야한다. 염경엽 감독 입장에선 매경기를 지휘하는 것도 힘든데, 후반 시즌 플랜을 새로 짜야되는 상황이 됐다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 선발투수 박시원이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

웰스가 빠진 선발 한자리는 박시원이 채운다. 경남고 출신 2006년생, 지난해 신인 드래프트 6라운드 60순위에 LG 유니폼을 입은 2년차 투수다. 올해 21경기에 등판해 승리없이 2패, 평균자책점 4.23을 기록했다. 염경엽 감독은 "내년도 생각해야하고, 자신감이 많이 올라왔다는 판단이다. 멘털적으로나 메카닉적으로나 시즌초보다 훨씬 발전했다"고 강조했다.

롱맨 자리는 이정용이 채운다. 올시즌 선발과 구원을 오가며 20경기 1승3패 1홀드, 평균자책점 7.14에 그쳤다. 선발과 불펜, 필승조를 두루 경험하며 1군에서 오래 뛴 베테랑인 만큼, 기대를 걸어볼 수밖에 없다.

고척=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com