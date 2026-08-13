선두 싸움 승부수, 드디어 베일 벗었다…147㎞ 투심→체인지업&스위퍼 통했다

13일 창원NC파크에 등판한 대니엘. 사진제공=KT 위즈

13일 창원NC파크에 등판한 대니엘. 사진제공=KT 위즈

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[스포츠조선 이종서 기자] 이정도면 기대해볼만 하다. 데이비스 대니엘(29·KT)이 성공적으로 KBO리그 데뷔전을 마쳤다.

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대니엘은 13일 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스와의 경기에 선발 등판해 5이닝 2안타(1홈런) 2볼넷 5탈삼진 2실점을 기록했다.

길었던 기다림을 끝마치고 데뷔전을 치르게 됐다.

KT는 지난달 30일 시즌을 함께 시작한 맷 사우어의 방출과 함께 대니엘의 영입을 발표했다.

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2019년 LA 에인절스의 지명을 받은 대니엘은 2023년 빅리그에 데뷔했다. 애틀랜타 브레이브스와 신시네티 레즈를 거치면서 메이저리그 통산 12경기에서 2승6패 평균자책점 5.13의 성적을 남겼다. 마이너리그 통산 성적은 117경기(선발 106경기) 31승43패, 평균자책점 4.68을 기록했다.

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영입 당시 나도현 KT 단장은 "데이비스 대니엘은 안정된 제구력을 바탕으로 탈삼진과 경기 운영 능력을 갖춘 투수다. KBO리그에 잘 적응해 선발진에 한 축을 담당하기를 기대한다"고 밝혔다. 이강철 KT 감독도 "'짝퉁 매덕스'라고 하더라"고 기대를 보였다.

2일 선수단에 합류한 대니엘은 폭염으로 경기가 연이어 취소된 가운데 13일 창원에서 데뷔전을 치르게 됐다. KT로서는 긍정적인 모습을 볼 수 있는 순간이 많았다. 1위를 달리고 있는 KT로서는 선두 싸움에 충분히 경쟁력이 있어보였다.

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KT 타자들은 1회초 두 점을 내면서 대니엘의 어깨를 가볍게 해줬다.

13일 창원NC파크에 등판한 대니엘. 사진제공=KT 위즈

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1회말 공 12개로 삼자범퇴로 마친 대니엘은 2회말에는 김휘집과 박건우를 모두 삼진 처리했다. 이어 블레인 크림까지 포수 파울 플라이로 잡아내면서 빠르게 이닝을 지웠다.

3회말 권희동에게 볼넷을 허용하며 첫 출루가 나왔다. 그러나 곧바로 안중열에게 유격수 땅볼을 이끌어 내면서 주자를 모두 지웠다. 박시원을 좌익수 뜬공으로 돌려세우면서 무실점 행진을 이어갔다.

4회말 첫 실점이 나왔다. 선두타자 김주원에게 볼넷을 내준 뒤 최정원에게 안타를 맞았다. 박민우의 뜬공으로 1사 1,3루가 된 가운데 김휘집의 희생플라이로 첫 실점을 했다. 이후 박건우를 유격수 땅볼로 잡아내며 추가 실점을 하지 않았다.

5회말 블레인과 권희동을 스위퍼로 모두 삼진 처리했다. 그러나 안중열에게 던진 스위퍼가 홈런이 되면서 두 번째 실점을 했다. 몸쪽 아래로 떨어진 공을 안중열이 잘 걷어올렸다. 박시원을 2루수 땅볼로 잡으면서 5회의 마지막 아웃카운트를 올렸다.

타선은 1회 2점을 비롯해 총 4점을 지원했다. 투구수 88개를 기록한 대니엘은 4-2로 앞선 6회말 마운드를 전용주에게 넘겨줬다.

이날 대니엘의 최고 구속은 147㎞. 체인지업(23개) 스위퍼(15개) 커터(10개) 직구(5개)를 섞었다. 150㎞ 이상의 강속구는 없었지만, 킥체인지업과 스위퍼가 날카롭게 들어가면서 타자를 압도하는 모습이었다. 또한 S존에 걸치는 공으로 타자를 얼어붙게 하기도 했다.

성공적으로 데뷔전을 치렀지만, 승리까지는 닿지 않았다. 7회말 안중열의 두 번째 홈런이 스리런으로 터지면서 4-5로 역전을 허용했다. 대니엘의 첫 승도 다음으로 밀리게 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com