에이스가 4이닝 8실점이라니? 참담했던 22일만의 복귀 무대…준비가 부족했나 [고척리포트]

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 알칸타라가 5회 대량 실점 후 아쉬워하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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[고척=스포츠조선 김영록 기자] 22일만에 돌아온 에이스. 하지만 복귀전은 난타로 얼룩졌다.

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키움 히어로즈 알칸타라는 13일 고척 스카이돔에서 열린 LG 트윈스와의 주중 시리즈 2차전에 선발등판, 4이닝 동안 7안타 3사사구 8실점을 기록한 뒤 교체됐다.

알칸타라로선 지난 7월 22일 고척 삼성 라이온즈전 도중 팔꿈치 통증으로 교체된 이래 첫 등판이다. 정밀 검진에서 팔꿈치 충돌 증후군(웃자란 뼈로 인한 통증) 소견이 나왔다.

당초 열흘에서 2주 정도, 선발 로테이션을 두 번 정도 거르며 휴식을 취할 예정이었다. 그런데 폭염 휴식기가 겹치며 조금더 여유가 생겼다.

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다만 실전 감각이 문제였다. 당초 퓨처스 경기를 통해 감각을 가다듬을 예정이었지만, 폭염 취소로 인해 퓨처스까지 '올스톱'되면서 등판 기회가 없었다. 설종진 키움 감독은 "오히려 푹 쉬어준 게 컨디션을 끌어올리는데 도움이 됐다. 라이브피칭이나 연습경기가 특별히 필요하진 않다는 판단을 내렸다"고 설명했다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 알칸타라가 5회 대량 실점 후 아쉬워하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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최고 154㎞, 평균 150㎞의 강속구는 인상적이었다. 시작도 좋았다. 오스틴 삼진 포함 1회초를 3자 범퇴로 마쳤다. 2회초에도 송찬의를 삼진으로 돌려세우며 3자 범퇴로 끝냈다. 키움 타선도 2회말 3득점하며 리드를 잡았다.

3회초부터 힘이 떨어진 걸까. 오지환 박동원에게 잇따라 안타를 허용하며 무사 2,3루 위기를 맞이했고, 신민재의 내야땅볼에 만회점을 내줬다. 그래도 후속타를 잘 끊어냈다.

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4회초에도 선두타자 오스틴에게 2루타를 허용했고, 이어진 1사 1,3루에서 송찬의의 내야땅볼로 추가점을 내줬다.

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그래도 키움은 4회말 임병욱의 대형 홈런이 터지며 흐름을 놓치지 않았다.

대신 알칸타라가 무너졌다. 4회 시작과 함께 아웃카운트 하나 잡지 못하고 집중타를 허용했다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 1사 3루 키움 알칸타라가 사구 직후 LG 문정빈에게 사과하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

선두타자 박동원에게 또 2루타를 허용했고, 신민재의 안타, 홍창기의 몸에맞는볼이 이어지며 무사 만루.

여기서 박해민의 동점 적시타가 터졌고, 뒤이어 오스틴이 147㎞ 직구를 그대로 밀어 오른쪽 담장을 넘겼다. 단숨에 7-5로 LG에게 역전을 허용했다.

다음 타자 문보경에게도 볼넷을 허용하자 더이상 키움 벤치도 참지 못했다. 문보경이 후속 타자 오지환의 1타점 2루타 때 홈을 밟으면서, 알칸타라의 실점은 '8'이 됐다.

LG는 5회초에만 무려 8득점을 올리며 기세를 올렸지만, 키움은 6회말 서건창이 투런홈런을 치며 다시 반격을 펼쳤다. 7회초 현재 12-6으로 LG가 앞서고 있다.

고척=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com