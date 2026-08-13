'한이닝 8득점' 메가트윈스포 대폭발! 오스틴 역전 3점포 포함 4타점 불방망이…키움 잡고 시리즈위닝 [고척리뷰]

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,2루 LG 오스틴이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 만루 LG 박해민이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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[고척=스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스가 오스틴과 박해민의 불방망이를 앞세워 모처럼 시리즈 위닝을 따냈다.

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LG는 13일 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 시즌 15차전에서 5회초 한방에 8득점, 빅이닝을 연출하며 13대6 대승을 거뒀다.

이날 승리로 LG는 57승째(1무46패)를 기록, KIA 타이거즈 승패에 무관하게 3위 자리를 지켜냈다.

후반기 19경기만에 5승째를 올렸다. 그래도 후반기 승률은 5승1무13패로 2할7푼8리에 불과하다.

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키움은 66패째(39승2무)를 기록했다. 4년 연속 꼴찌의 치욕이 점점 현실화되고 있다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 신민재가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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LG는 홍창기(우익수) 박해민(중견수) 오스틴(1루) 문보경(3루) 문정빈(지명타자) 송찬의(좌익수) 오지환(유격수) 박동원(포수) 신민재(2루) 라인업으로 임했다. 선발은 톨허스트.

키움은 서건창(2루) 히우라(지명타자) 데이비슨(1루) 박찬혁(우익수) 추재현(좌익수) 김건희(포수) 임병욱(중견수) 권혁빈(유격수) 여동욱(3루)로 맞섰다. 선발은 22일만에 돌아온 알칸타라.

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경기전 만난 염경엽 LG 감독은 "잠을 잘 수가 있나, 야구를 못하니 할말도 없다"며 연신 한숨을 내쉬었다. 엎친데 덮친격으로 아시아쿼터 라클란 웰스마저 어깨 부상으로 이탈했다. 사실상 시즌아웃이 유력한 상황. 대체로 영입하려던 울산 웨일즈 오카다 아키타케 영입도 KBO가 승인 입장을 뒤집으면서 불발됐다. 일단 5선발은 박시원, 롱맨은 이정용이 맡는다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 염경엽 감독이 득점한 박동원을 반기고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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설종진 키움 감독은 폭염과 무관한 고척임에도 "30분 늦게 출근하니까 선수들도 좋아하고, 훈련에 여유가 있다"며 미소지었다.

초반 기선은 키움이 제압했다. 2회말 임병욱의 우중간 2루타, 권혁빈의 2타점 적시타로 3점을 먼저 뽑았다.

LG는 3회초 신민재, 4회초 송찬의의 내야땅볼로 1점씩 추가하며 따라붙었다. 하지만 대량득점엔 실패했다. 오히려 키움이 4회말 임병욱의 솔로포로 4-2로 달아났다.

LG의 5회초는 화려했다. 선두타자 박동원에게 또 2루타를 허용했고, 신민재의 안타, 홍창기의 몸에맞는볼이 이어지며 무사 만루.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,2루 LG 오스틴이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

여기서 박해민의 동점 적시타가 터졌고, 뒤이어 오스틴이 147㎞ 직구를 그대로 밀어 오른쪽 담장을 넘겼다. 단숨에 7-5로 뒤집었다. LG는 오지환의 1타점 2루타, 박동원의 2타점 적시타를 쏟아내며 5회에만 8득점 빅이닝을 연출했다.

키움은 승부가 기울자 정다훈, 정현우, 박진형, 최현우가 이어던지며 호흡을 길게 가져갔다. 또 6회말까지 던진 톨허스트를 상대로 서건창이 시즌 2호 투런포를 쏘아올리며 따라붙었다.

하지만 LG는 7회초 곧바로 신민재의 적시타, 박해민의 땅볼, 오스틴의 적시타로 3점을 따내며 키움의 추격의지를 끊어냈다. 이후 7회말부터는 이우찬 김영우 이정용이 이어던지며 경기를 마무리지었다.

고척=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com