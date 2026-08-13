양의지 류현진 상대 '130m 3점포' 8-2가 8-6까지… 한화 벼락 추격 잠재운 김택연의 '슈퍼 홀드'[잠실리뷰]

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 4회말 1사 1,2루 류현진이 양의지에 3점홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]두산 베어스가 타선 집중력과 최민석의 선발 호투를 앞세워 폭염 브레이크 후 첫 3연전에서 위닝시리즈를 완성했다.

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두산은 13일 잠실구장에서 열린 한화 이글스전에서 9대6으로 승리하며 2승1패로 시리즈를 마쳤다. 최민석이 5이닝 2실점으로 시즌 10승째를 올렸고, 타선이 11안타로 류현진을 조기 강판시켰다. 양의지는 류현진 상대 3점 홈런 포함, 4타수2안타 3타점 2득점으로 공수에서 활약했다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 4회말 1사 1,2루 양의지가 3점홈런을 치고 홈인하며 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

두산은 이날 경기에 앞서 최근 타격부진을 겪고 있는 외인 세베리노를 말소하고, 류승민을 올렸다.

세베리노가 빠진 타선은 김대한(우익수) 박지훈(1루수) 박준순(지명타자) 양의지(포수) 김민석(좌익수) 안재석(3루수) 박찬호(유격수) 조수행(중견수) 강승호(2루수)로 짜였다. 선발은 지난 30일 SSG전 이후 2주 만에 등판하는 최민석.

이에 맞서 원정팀 한화는 최인호 (중견수) 페라자 (우익수) 문현빈 (좌익수) 강백호 (지명타자) 노시환 (3루수) 채은성 (1루수) 허인서 (포수) 이도윤 (2루수) 심우준 (유격수)으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 대투수 류현진.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 1회말 2사 3루 노시환이 양의지의 땅볼 타구를 뒤로 빠뜨리는 실책을 범해 실점하자 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

최민석 vs 류현진, 선발 맞대결. 승자는 최민석.

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2주만에 등판한 최민석은 5이닝 6안타 1볼넷 1사구 3탈삼진 2실점으로 프로 데뷔 2년 차에 감격의 10승 달성에 성공했다. 지난 7월5일 키움전 9승 이후 4경기 39일 만에 아홉수를 털어내며 달성한 쾌거.

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반면, 류현진은 두산의 끈질긴 승부에 당했다. 3⅓이닝 만에 홈런 포함, 9안타 2볼넷 3탈삼진으로 8실점(7자책)한 뒤 8-2로 뒤진 4회 1사에서 물러났다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 2회말 류현진이 안재석과 박찬호의 연속안타로 무사 1,3루 위기를 맞으며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

두산 타선은 초반부터 유인구를 참아내며 13일 만에 마운드에 오른 류현진을 괴롭혔다.

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1회 톱타자 김대한이 0B2S의 불리한 볼카운트에서 유인구 4개를 모두 참아내며 선두타자 볼넷으로 출루했다. 2사 3루에서 양의지의 강습 3루 땅볼을 3루수 노시환이 순간 망설이며 주저하다 뒤로 빠뜨렸다.

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두산은 2회 안재석 박찬호에게 연속 안타로 만든 무사 1,3루에서 조수행의 바운드 큰 2루 땅볼 때 3루 주자가 홈을 밟아 2-0. 3회에는 박지훈 양의지 안타로 만든 1사 1,2루에서 김민석의 중전적시타에 이어진 2사 1,3루에서 박찬호와 조수행의 연속 적시타로 5-0으로 달아났다.

한화가 4회 허인서의 2타점 적시타로 추격했지만, 두산은 4회 1사 1,2루에서 양의지가 류현진의 체인지업을 강타해 잠실구장을 반으로 가르며 비거리 130m 짜리 중월 3점 홈런을 날렸다. 시즌 15호 홈런.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 페라자가 솔로홈런을 치고 배트를 내던지고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

포기 없는 한화 타선...페라자→노시환 홈런포로 맹추격

8-2로 점수차가 크게 벌어졌고, 류현진은 황준서에게 마운드를 넘기고 내려갔다. 쐐기 홈런이 되는 듯 했다.

하지만 전날 3-0에서 9회 3-3 동점을 허용하고도 10회 연장에서 허인서의 결승타로 승리한 한화 타선은 매서웠다.

6회 채은성과 허인서의 연속안타로 만든 2사 1,3루에서 포일로 1점을 추격했다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 1사 2루 노시환이 추격의 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

7회초 한화 공격. 홈런 2방이 잠실구장을 술렁이게 했다.

선두타자 페라자가 오른쪽 타석에서 두산 투수 이병헌의 147㎞ 한가운데 몰린 싱커를 거침 없이 당겨 좌중간 담장을 넘겼다. 시즌 19호 홈런. 지난 7월19일 키움전 이후 16일 만에 터뜨린 비거리 130m 대형 홈런포였다. 8-4.

1사 후 강백호의 타구를 2루수 강승호가 포구실책을 범했다. 곧바로 노시환의 벼락 같은 투런홈런이 터졌다. 이병헌의 몸쪽 낮게 떨어지는 슬라이더를 당겨 발사각 21.7도의 라인드라이브성 좌월홈런을 터뜨렸다. 시즌 24호포. 8-6. 원찬스 한방이면 뒤집히는 거리까지 야금야금 추격했다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 투구를 마친 김택연이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

김택연 멀티이닝 슈퍼홀드로 잠재운 한화 타선

안심했던 6점차가 어느덧 2점차. 두산 벤치가 분주해졌다.

필승조 김택연을 마운드에 올렸다. 채은성에 볼넷, 허인서에 안타를 맞았지만 후속타자 둘을 범타 처리하고 불 타오르려던 한화 타선을 잠재웠다.

두산은 7회말 김민석의 볼넷, 박찬호의 안타, 조수행의 사구로 만든 2사 만루에서 장유호의 폭투 때 3루 대주자 정수빈이 홈으로 쇄도하며 9-6 쐐기 득점을 올렸다.

김택연은 1⅔이닝 1안타 4사구 2개 무실점 피칭으로 한화 타선을 잠재우며 8번째 홀드를 기록했다. 9회 등판한 이영하는 3점 차 리드를 지키며 시즌 18세이브 째.

두산은 광주로 이동해 14일부터 KIA 타이거즈와 주말 원정 3연전을 치른다. 한화는 대구로 이동해 삼성과 주말 3연전을 치른다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com