'오카다 사태의 시발점' 왜 외인은 8월15일까지 등록 가능할까, 왜 울산만 7월31일인가

울산 웨일즈 프로야구단 창단식이 2일 울산 문수야구장에서 열렸다. 오카다 아키타케가 포즈를 취하고 있다. 울산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.02/

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[스포츠조선 김용 기자] 외국인 선수는 왜 8월15일까지 여유를 주는 것일까. 그런데 왜 울산은 7월31일로 제한하는 것일까.

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울산 웨일즈 일본인 투수 오카다의 LG 트윈스 이적 무산 후폭풍이 매우 거세다. 규약상 퓨처스리그에서 뛰는 외국인 선수는 7월31일까지 이적이 완료됐어야 했다. 하지만 LG와 울산은 외국인 선수는 8월15일까지 등록이 되면 포스트시즌에서 뛸 수 있다는 규정을 근거로 혹시 오카다가 다른 KBO리그 팀으로 갈 수 있는지 유권 해석을 의뢰했다. 그런데 KBO 운영 파트는 규정을 숙지하지 못하고 이적이 가능하다고 통보했고, 이에 두 구단은 이적 합의를 마치고 12일 발표를 하려 했는데 KBO가 마지막에 제동을 걸었다. 규약대로 7월이 지났으니 이적이 불가능하다는 것이었다. 유권 해석은 자신들의 실수고, 이에 두 구단에 사과의 뜻을 밝혔다.

LG는 KBO가 처음부터 유권 해석을 제대로 해줬다면 다른 선수를 찾았을 것이라며 아쉬움을 드러냈다. 오카다 영입이 가능한줄 알고, 오카다에만 집중했다는 것. 이에 남은 시즌 아시아쿼터 없이 시즌을 치러야 하는 상황이 돼버렸다.

그런데 여기서 생긴 궁금증 하나. 왜 국내 선수들의 양도는 7월31일이 마감인데, 외국인 선수는 8월15일일까. 사실 이 이유에 대해 구단 관계자들도 정확히 이유를 아는 사람이 많지 않았다. 예전부터 정해진 룰, 이 정도로 받아들이고 있는 것. 이에 대해 KBO 관계자는 "사실 외국인 선수 영입도 7월31일이 마지노선이라고 생각하면 된다. 그 때까지 선수단 구성, 개편을 마무리 해야 한다는 것"이라고 하면서 "외국인 선수는 계약을 한 후 비자 발급에 시간이 걸린다. 그 시간을 고려해 약 2주 후인 8월15일로 날짜를 정한 것"이라고 말했다.

울산 웨일즈 프로야구단 창단식이 2일 울산 문수야구장에서 열렸다. 오카다 아키타케가 포즈를 취하고 있다. 울산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.02/

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그렇다면 울산 외국인 선수는 왜 8월15일 규정에 적용되지 않는 것일까. 이 관계자는 "울산 선수들은 이미 한국에서 뛰고 있는 상황이기에 비자 발급 등에 시간이 소요되지 않는다. 그래서 7월31일로 제한을 둔 것이다. 울산이 창단하고 새로운 규약을 만들 때, 최대한 기존 규약을 해치지 말자는 의도가 있었다"고 밝혔다. 8월15일까지 약 2주의 시간이 비자 발급을 위한 것이라면, KBO의 퓨처스리그 외국인 선수 7월31일 양도 마감 선택은 합당하다.

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이번 사례는 하필 LG가 8월 이후 새 아시아쿼터 선수가 필요했고, 규약상 영입이 불가능한 오카다에 대해 외국인 선수 영입 규정을 근거로 지푸라기라도 잡아보자는 수순을 밟은 것이었다. KBO에서 "규약이 있으니 불가능하다"고 답변만 제대로 했으면 아무 일이 일어나지 않았을 건데, 거기서 "된다"고 하며 모든 게 꼬이기 시작했다.

같은 외국인 선수인데 왜 다른 규정을 적용받아야 하는지, 그리고 외국인 선수만 왜 8월15일로 다른 기준을 두는지에 대해 헷갈리거나 이번처럼 해석의 여지를 남겨둘 수 있는 문제가 발생해버렸다.

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최근에는 외국인 선수마다 비자 발급 기간이 천차만별이다. 어떤 선수는 1주일도 안 걸리고, 어떤 선수는 2주가 넘는 경우도 있다. 옛날 마인드로 대충 2주 정도면 되겠지, 하는 규정을 손봐 확실하게 이런 오해를 없애는 게 나을 듯 하다. 비자 발급은 구단이 알아서 할 부분이라고 생각하면, 외국인 선수도 영입이나 양도 마감을 똑같이 7월31일로 하면 된다. 아니면 신규 외국인 선수는 비자는 별개로 하고, 7월31일까지 계약서에 사인을 해 제출한 경우라면 등록 인정과 같은 방안도 생각해볼 수 있다.

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어찌됐든 이번 사례로 울산과 같은 퓨처스리그 소속 외국인 선수는 8월이 넘으면 이적이 불가하다는 게 확실하게 학습이 됐다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com