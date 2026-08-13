'침몰 직전' LG, 키움 '보약' 먹고 위기탈출! 한숨 돌린 염갈량…7~8월 위닝시리즈 3번 모두 키움 [고척포커스]

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 염경엽 감독이 박해민과 대화를 나누고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,2루 LG 오스틴이 역전 스리런포를 날린 뒤 염경엽 감독과 하이파이브를 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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[고척=스포츠조선 김영록 기자] 빈사의 위기에 처했던 쌍둥이가 키움 보약 덕분에 한고비를 넘겼다.

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LG는 13일 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 시즌 15차전에서 13대6, 7점차 대승을 거뒀다.

LG는 이날 승리로 3위를 지켜내는 한편, 1~2위 KT 위즈와 삼성 라이온즈를 추격하기 위한 터닝포인트를 마련했다. 키움과의 상대전적에서도 10승5패로 크게 앞섰다.

무엇보다 7~8월 LG의 시리즈 위닝은 단 3번 뿐이다. 무승부가 1번, 루징은 무려 6번이다.

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그런데 그 3번의 위닝 상대가 모두 키움이다. 7월 이후 9승1무16패, 승률 3할6푼에 불과한 LG다. 그 9승중 6승을 키움 상대로 올렸다. 이쯤 되면 추락하는 LG를 구한 나무뿌리가 산삼이었던 모양새다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,2루 LG 오스틴이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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반대로 키움 입장에선 부진한 LG를 상대로 호성적을 내며 탈꼴찌를 했어야하는 입장인데, 그러지 못했다. 4년 연속 꼴찌의 굴욕이 점점 현실로 아가오고 있다.

이날 LG의 승리도 순탄하지만은 못했다. 키움 임병욱, 서건창에게 허용한 홈런도 아쉽다. 선발 톨허스트는 6이닝 동안 11안타 6실점을 기록했다.

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LG 입장에선 오카다 영입 불발로 쓰린 속을 부진한 팀 경기력이 한번 더 썩인 모습이다.

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그래도 승리는 달콤하다. "이기기만 하면 된다"는 염경엽 LG 트윈스 감독의 말버릇이기도 하다.

경기 후 염경엽 LG 감독은 아쉬운대로 톨허스트를 챙겼다. 그는 "톨허스트가 제구가 안되면서 어려운 피칭이 되었던 것이 아쉽다"면서도 "톨허스트의 KBO 첫10승 축하한다"고 강조했다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 톨허스트. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

이어 "박해민의 동점 2타점 적시타로 전체적인 경기의 흐름을 우리쪽으로 가져올 수 있었다. 오스틴의 역전 3점 홈런이 나오면서 좋은 타격의 흐름이 만들어지면서 오랜만에 타자들이 살려야 할 찬스에서 결과를 잘 만들어주며 여유있는 승리를 할 수 있었다"라며 메가트윈스포의 폭발도 자축했다.

이날 오스틴이 홈런 포함 3안타 4타점, 박동원이 3안타 2타점, 박해민이 1안타 3타점을 기록하며 타선을 이끌었다.

"오늘 평일임에도 많은 팬들이 오셔서 응원해 주신 덕분에 승리와 함께 위닝시리즈를 만들 수 있었다. 감사드린다."

고척=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com