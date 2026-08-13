'충격 8실점 붕괴' KIA 5위 추락, 이렇게 질 경기 아니었다…'강민호 4타점' 삼성, 선두 맹추격[광주 리뷰]

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 정해영이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 조상우가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] 이렇게 질 경기가 아니었다. KIA 타이거즈가 내상 깊은 역전패를 당했다.

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KIA는 13일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 경기에서 8대9로 졌다. 4위 KIA는 2연승을 마감하고 시즌 성적 54승47패2무를 기록해 5위로 내려앉았다.

2위 삼성은 4연패 늪에서 탈출, 60승41패2무를 기록했다. 1위 KT 위즈와는 1.5경기차로 좁혀졌다.

삼성은 김지찬(중견수)-박승규(좌익수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-전병우(3루수)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-김도환(포수)-심재훈(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 원태인.

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KIA는 박재현(좌익수)-김선빈(2루수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-한준수(지명타자)-하주석(유격수)-김태군(포수)-김호령(중견수)으로 맞섰다. 선발투수는 시라카와 케이쇼.

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시라카와는 5이닝 77구 4안타 3볼넷 4삼진 1실점 호투를 펼쳐 승리투수 요건을 갖췄다. KIA 타선은 삼성 에이스 원태인을 5⅔이닝 6실점으로 무너뜨리며 손쉽게 삼성과 3연전을 싹쓸이하는 듯했다.

불펜이 무너지면서 모든 계산이 꼬였다. 정해영(⅓이닝 3실점)-성영탁(1⅓이닝 2실점 비자책점)-최지민(0이닝 1실점)-전상현(1⅓이닝)-조상우(1이닝 2실점)까지. 전상현을 제외하곤 줄줄이 흔들렸다.

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선취점은 삼성의 몫이었다. 4회초 선두타자 구자욱이 우중간 2루타로 물꼬를 텄다. 전병우의 희생번트로 1사 3루. 디아즈는 볼넷을 얻었고, 1사 1, 3루에서 류지혁이 중견수 오른쪽 적시타를 때려 0-1이 됐다.

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KIA는 4회말 곧장 반격에 나섰다. 선두타자 김선빈이 3루수 내야안타로 출루하고, 김도영이 볼넷을 얻어 무사 1, 2루가 됐다. 카스트로가 중견수 뜬공으로 물러날 때 김선빈이 3루로 태그업하지 않는 실수를 저질렀지만, 나성범의 우전 안타로 1사 만루를 만들었다. 한준수가 좌익수 희생플라이를 쳐 1-1 균형을 맞췄다.

5회말 대거 4점을 뽑아 삼성 에이스 원태인을 무너뜨렸다. 선두타자 김태군이 안타로 출루한 가운데 김호령이 희생번트에 실패해 1사 1루가 됐다. 박재현이 좌익선상 2루타를 날려 1사 2, 3루가 됐고, 김선빈이 좌중간 2타점 적시 2루타를 날려 3-1로 뒤집었다.

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회초 1사 LG 오스틴 안타성 타구를 KIA 중견수 김호령이 잡아내자 시라카와가 고마운 마음을 표하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 최지민이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

계속된 1사 2루에서 김도영의 볼넷과 카스트로의 안타로 한번 더 만루 기회로 연결했다. 나성범이 우전 2타점 적시타를 때려 5-1로 달아났다.

6회초 바뀐 투수 정해영이 큰 한 방을 허용했다. 1사 후 디아즈가 볼넷을 얻고, 류지혁이 2루타를 쳐 2, 3루 위기에 놓였다. 이어 강민호에게 좌월 3점포를 허용해 5-4까지 쫓겼다.

KIA는 6회말 달아나는 점수를 뽑았다. 2사 후 박재현이 우중월 3루타를 쳐 원태인을 끌어내렸다. 김선빈이 바뀐 투수 이승민에게 우전 적시타를 뺏어 6-4가 됐다. 김선빈이 2루를 훔쳐 2사 2루로 상황이 바뀌었고, 김도영이 중전 적시타를 때려 7-4까지 달아났다.

7회초 경기는 원점이 됐다. 선두타자 박승규를 3루수 김도영의 땅볼 포구 실책으로 내보낸 게 컸다. 구자욱에게도 안타를 허용, 2사 1, 2루까지는 버텼다. KIA는 디아즈 상대로 좌완 최지민을 올렸는데, 우월 3점포를 얻어맞아 7-7이 됐다.

KIA는 7회말 곧장 리드를 되찾았다. 해결사는 역시나 김태군이었다. 선두타자 한준수가 볼넷을 얻고 대주자 김민규와 교체된 상황. 상대 투수 김태훈이 1루주자 김민규를 견제하다 송구 실책을 저질렀고, 김민규는 공짜로 2루로 진루했다. 하주석의 희생번트로 1사 3루. 삼성은 김태군을 막기 위해 급히 장찬희로 투수를 교체했지만, 김태군은 중견수 왼쪽 적시타를 때려 8-7 리드를 안겼다.

9회 마지막 고비를 조상우가 넘기지 못했다. 이의리가 3연투에 걸린 게 아쉬운 밤이었다. 선두타자 구자욱이 중전 안타로 출루하고, 전병우의 희생번트로 1사 2루가 됐다. 디아즈는 볼넷. 1사 1, 2루에서 류지혁이 우익수 오른쪽 적시 2루타를 때려 8-8 균형을 맞췄다. 1사 2, 3루에서는 강민호가 우익수 희생플라이를 날려 8-9로 뒤집혔고, 이대로 경기는 끝났다.

박진만 삼성 감독이 분위기 전환을 위해 급히 2군에서 불러올린 강민호의 활약이 단연 돋보였다. 강민호는 8번타자 포수로 교체 출전해 2타수 1안타(1홈런) 1볼넷 4타점 만점 활약을 펼쳤다.

삼성 라이온즈 강민호. 사진제공=삼성 라이온즈

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com