"내 자신과 싸우고 있더라" 류현진 임태훈 넘고, 최민석도 넘었다...아홉수 깨고 마침내 도달한 베어스 새 역사

10승 기념구 들고 포즈를 취한 최민석. 잠실=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]두산 베어스의 '2년 차 특급' 최민석(20)이 마침내 지독했던 아홉수를 털어내고 구단 역사를 새롭게 썼다.

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상대 선발 '대투수' 류현진과의 맞대결에서 거둔 승리이자, 베어스 프랜차이즈 역대 최연소 10승 기록이다.

최민석은 13일 서울 잠실야구장에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 선발 등판해 5이닝 동안 6안타 1볼넷 1사구 3탈삼진 2실점으로 역투하며 팀의 9대6 승리를 이끌었다.

이날 승리로 최민석은 시즌 10승(3패)째를 수확했다. 지난 7월 5일 키움전에서 9승을 달성한 이후 4경기, 무려 39일 만에 올린 값진 승리였다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 두산이 9대6으로 승리했다. 시즌 10승을 달성한 최민석이 동료들의 물세례를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

'20세 1개월 11일'… 17년 만에 깨진 임태훈의 기록

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이 승리로 최민석은 두산 베어스 구단 역대 '최연소 시즌 10승' 대기록의 주인이 됐다.

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이날 기준 만 20세 1개월 11일의 나이인 최민석은 지난 2009년 6월 26일 잠실 삼성전에서 임태훈이 세웠던 종전 구단 최연소 10승 기록(20세 8개월 29일)을 약 7개월 가량 앞당겼다. (KBO 리그 전체 최연소 10승 기록은 1994년 8월 31일 롯데 주형광이 세운 18세 5개월 30일)

프로 데뷔 2년 만에 팀의 당당한 선발 한 축으로 자리 잡은 국가대표 최민석의 가치가 한층 더 빛나는 순간이었다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 두산이 9대6으로 승리했다. 시즌 10승을 달성한 최민석이 동료들의 물세례를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

류현진과의 대결, 그리고 지독했던 '아홉수'의 끝

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7월 초 9승 달성 후 후반기 들어 다소 주춤했던 최민석에게 이번 등판은 도전이었다.

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폭염 브레이크와 맞물려 2주 만에 등판한 최민석은 이전의 조급함을 버리고 한층 공격적인 피칭으로 한화 타선을 요리했다. 상대 선발이 KBO 최고 레전드인 류현진이었지만 기죽지 않고 자신의 공을 던졌다.

경기 후 축하 물세례를 흠뻑 맞고 취재진 앞에 선 최민석은 "1승에서 2승 가는 거나 9승에서 10승 가는 거나 똑같은 1승인데, 무의식적으로 의식이 됐던 것 같다. 그것 때문에 살짝 급해졌었는데 잘 이겨내서 다행"이라며 홀가분한 미소를 지었다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 두산이 9대6으로 승리했다. 시즌 10승을 달성한 최민석이 기념구를 손에 쥐고 이영하의 축하를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

후반기 고전에 대해서는 "원래는 주자가 나가면 '다음 타자 잡자' 했는데, 아홉수에 걸리니 '무조건 점수 안 줘야겠다'는 조급함이 생겼다. 타자와 싸워야 하는데 내 자신과 싸우고 있더라"라며 "휴식기 동안 멘탈적으로나 몸적으로 잘 회복했고 준비 기간이 길어 공에 힘이 있었다"고 돌아봤다.

대투수 류현진과의 맞대결에서 거둔 승리와 구단 최연소 타이틀에 대해서는 자부심을 숨기지 않았다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 5회초 2사 1,3루 최민석이 노시환을 삼진으로 잡아내 이닝을 끝내며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

최민석은 "(평소) 상대 투수를 특별히 의식하진 않지만, 레전드 선배님 앞에서 달성한 의미 있는 1승이라 너무 좋다"면서 "나보다 잘 던지신 선배님들이 많아서 내가 구단 최연소일 줄은 몰랐는데 정말 깜짝 놀랐다. 이번 아홉수 극복이 앞으로 내 야구 인생에 큰 도움이 될 것 같다"며 한 단계 성장한 모습을 보였다.

경험해보지 못한 아홉수의 벽을 스스로 깨부수고 베어스의 새로운 역사가 된 최민석. 어려움을 극복하면 많은 것이 달라진다. 남은 시즌, 그리고 아시안게임, 그리고 최민석의 가을야구가 기대되는 이유다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com