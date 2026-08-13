6월 이후 28승! 두산 폭풍질주, 80억 투자로 얻은 '리더'의 중요성 "우리 모두를 이끌어준다" [SC포커스]

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회초 무사 1루 삼성 김성윤 타구를 병살 처리한 두산 유격수 박찬호. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 5회초 박찬호 박준순이 호수비를 선보이며 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 1회말 선두타자 2루타를 날린 두산 박찬호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] "다들 어리고 나이대도 비슷하잖아요. 아무래도 (박)찬호 형이 중심이죠."

Advertisement

6월 이후 26승2무18패. 10개 구단 중 KT 위즈(27승1무15패)와 1승 차이 2위다. 두산 베어스가 어느덧 5강의 한 축을 굳히는 것은 물론 더 위를 바라보고 있다.

12일까지 3위 LG 트윈스와의 격차는 단 1경기반. 1위 KT와는 8경기 차이다. 5~7월 모두 5할 승률 이상을 기록하며 순항중인데다, 이미 2019년 무려 9경기 차이를 뒤집고 리그 우승을 거머쥔 경험이 있는 점도 타 팀들을 두렵게 한다.

올시즌 리드오프를 책임지며 돌격대장 역할을 하고 있는 박찬호의 존재감이 한층 더 크게 느껴지는 이유다.

Advertisement

올시즌 두산 타선은 젊은피로 일신됐다. 박준순과 김민석이 나란히 3할2푼대 타율을 기록중인데다, 두 선수 모두 클러치 순간에 더 무서운 타자로 거듭났다. 이미 규정타석을 채운 김민석은 이 부문 리그 8위(3할2푼3리)에 올랐고. 박준순은 아직 규정타석을 채우지 못했음에도 타율 3할2푼7리에 16개의 홈런을 쏘아올렸다.

Advertisement

안재석 역시 안정적으로 3루를 꿰차며 필요할 때 한방까지 쳐주는 선수로 성장했고, 오랫동안 기다려온 유망주 김대한마저 조금씩 눈을 뜨고 있다. 이밖에도 박지훈 오명진 류승민 임종성 등 KBO리그를 자극하는 파릇파릇한 생명력으로 가득하다.

젊은 선수들이 치열하게 경쟁하고 한편으론 격려하면서 시너지 효과를 폭발시키는 모양새. 올해 가을야구 무대를 맛보고 나면 내년에는 더욱 무서워질 전망이다. '화수분'으로 불리며 7년 연속 한국시리즈 진출을 이뤄냈던 옛 명성을 되찾을 기세다.

Advertisement

여기에 주장 양의지(39), 베테랑 정수빈(35), FA로 영입한 박찬호(31) 등이 받쳐주고 끌어주는 모습. 양의지와 정수빈 역시 녹슬지 않은 기량을 펼치고 있지만, 이들은 이제 30대 후반~40대로 향하는 나이다. 젊은 선수들을 이끄는 역할은 박찬호가 맡고 있다. 후배들에게 승부를 결정지은 히어로를 향한 물세례까지 독려하고, 직접 참여할 정도

Advertisement

박준순은 "요즘 성적이 워낙 좋다보니 다들 '올라가는 데까지 가보자'는 이야기를 나누곤 한다"며 뜨거운 팀내 분위기를 전했다.

이어 "다들 나이대가 비슷하다보니까 (박)찬호 형에게 많은 것을 물어보곤 한다. 찬호 형 중심으로 모이고, 또 찬호 형이 많이 이끌고 다독여준다"고 덧붙였다.

11일 잠실구장에서 2026 KBO리그 올스타전이 열렸다. 박찬호가 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.11/

KIA 타이거즈 출신 박찬호는 올겨울 두산이 4년 80억원을 야심차게 투자해 영입한 FA 유격수다. 일단 박찬호의 영입으로 김재호 이후 흔들리던 내야를 단숨에 안정시킬 수 있었다.

여기에 팀내 연결고리 역할을 해줄 '중견'의 보강 역시 두산에겐 꼭 필요했던 투자였다. 앞서 황금기를 이끌었던 선수들은 FA로 팀을 떠나거나 어느덧 30대 중반을 넘어섰고, 아직 젊은피들이 올라오지 못했던 상황.

박찬호는 올시즌 리드오프(247타석) 또는 클린업트리오를 뒷받침하는 6~7번 타순(115타석)에서 타선의 중심을 잡아주고 있다. 24개의 도루를 성공시키며 기동력에도 한층 힘을 더했다. 내야 사령관 뿐만 아니라 야수진을 이끄는 리더십까지, 80억원의 가치는 올해말 결산에선 두산이 거둘 팀 성적에 따라 한층 더 높은 평가를 받게 될 수도 있다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 두산이 6대3으로 승리했다. 4안타 2득점 활약을 펼친 박지훈이 박찬호에게 물세례를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com