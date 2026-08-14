'3전4기' 최연소 10승 달성, 굳은 표정으로 마운드에 오른 19년 선배 포수, 무슨 말을 했을까?

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 4회초 최민석이 위기를 맞자 정재훈 투수코치와 양의지가 마운드에 올라 이야기를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]두산 베어스가 타선의 집중력과 선발 최민석의 호투를 앞세워 위닝시리즈를 완성했다. 그 중심에는 '20세 10승 투수' 최민석과 그의 곁을 든든하게 지킨 '안방마님' 양의지가 있었다.

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두산은 13일 서울 잠실구장에서 열린 한화 이글스와의 시즌 12차전 홈경기에서 9대6으로 승리했다. 이로써 두산은 폭염 브레이크 이후 치러진 후반기 첫 3연전을 2승 1패 위닝시리즈로 기분 좋게 마무리했다.

이날 경기의 주인공은 단연 선발 최민석이었다. 최민석은 5이닝 동안 6안타 1볼넷 1사구 3탈삼진 2실점 역투를 펼치며 시즌 10승(3패)째를 수확했다. 만 20세 1개월 11일의 나이로 10승 고지를 밟은 최민석은 2009년 임태훈(당시 20세 8개월 29일)이 보유하고 있던 베어스 프랜차이즈 역대 최연소 10승 기록을 17년 만에 새로 썼다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 두산 선발투수 최민석이 1회초 투구를 마치고 양의지의 이야기를 듣고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

"0대 0이라 생각해!"… 막내 10승 이끈 양의지의 '무서운 포수 리드'

상대 선발 '대투수' 류현진과의 맞대결, 여기에 지독했던 '아홉수'까지 걸려있던 경기. 최민석이 승리투수 요건을 갖추기까지 과정이 순탄치 만은 않았다.

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팀이 5-0으로 앞서가던 4회초, 호투하던 최민석이 선두타자 문현빈과 후속 강백호에게 연속안타를 허용했다. 무사 1,3루.

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양의지의 표정이 한순간 어두워졌다. 곧바로 마운드로 뚜벅뚜벅 올라간 양의지는 19년 차 어린 후배를 향해 따끔한 한마디를 던졌다. 5점 차 리드에 완급조절을 하려던 최민석의 방심을 일깨우는 한마디였다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 두산이 9대6으로 승리했다. 시즌 10승을 달성한 최민석이 기념구를 손에 쥐고 이영하의 축하를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

경기 후 최민석은 당시 상황에 대해 "(양)의지 선배한테 살짝 혼났다"며 수줍게 웃었다. 최민석은 "제가 점수 차가 나다 보니 조금 살살 던졌는데, 선배가 오셔서 '방심하지 말고 세게 던져라. 점수 차 생각하지 말고 0-0이라고 생각하고 던져라'고 조언해주셨다"고 털어놨다.

대선배의 따끔한 채찍질. 효과는 즉각적이었다.

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최민석은 1사 만루에서 허인서에게 2타점 적시타를 허용하고, 1사 2,3루에 몰렸지만 집중력을 발휘해 추가실점을 막았다.

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양의지는 곧바로 4회말 3점 홈런으로 8-2를 만들며 최민석에게 확실한 승리를 선사했다.

결국 최민석은 5이닝을 채우며 팀 승리와 함께 구단 역사상 최연소 10승이라는 대기록을 3전4기 만에 품었다. 최민석은 "(양)의지 선배는 항상 너무 감사한 존재다. 경기 중 볼 배합을 생각하다가도 의지 선배만 완벽히 믿고 따라가면 늘 결과가 좋다"며 깊은 신뢰를 보냈다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 4회말 1사 1,2루 류현진이 양의지에 3점홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

'류현진 강판시킨' 비거리 130m 3점포… 공수에서 빛난 캡틴의 품격

양의지는 마운드 위 리드 뿐 아니라 타석에서도 한화 선발 류현진을 조기 강판시키는 결정적인 한 방으로 후배의 10승을 지원사격했다.

4회말 1사 1, 2루 상황에서 타석에 들어선 양의지는 류현진의 체인지업을 그대로 퍼올렸다. 잠실구장을 반으로 가르는 비거리 130m짜리 대형 중월 3점 홈런(시즌 15호). 이 한 방으로 경기의 추는 두산 쪽으로 기울었다. 이날 양의지는 4타수 2안타(1홈런) 3타점 2득점으로 공수를 이끌었다.

경기 후 양의지는 "중요했던 3연전을 위닝시리즈로 마무리하는 데 보탬이 된 것 같아 기쁘다. 특히 오늘은 (최)민석이를 칭찬하고 싶다. 아홉수로 마음고생이 많았을 텐데 10승 달성을 진심으로 축하한다"며 후배를 먼저 챙기는 츤데레 선배의 모습을 보였다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 4회말 1사 1,2루 양의지가 3점홈런을 치고 홈인하며 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 5회초 1사 1,2루 양의지가 강백호의 파울플라이를 잡기 위해 3루 한화 더그아웃 앞까지 달려나가고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

홈런 상황에 대해서는 "초구부터 자신감 있게 돌렸는데 좋은 결과로 이어졌다. 최근 홈런이 나오고 있지만, 아직 개인적인 타격감은 만족스럽지 않다. 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다. 젊은 선수들과 다 함께 힘을 내서 팀이 더 높은 곳에서 시즌을 마무리할 수 있도록 노력하겠다"며 캡틴다운 각오를 다졌다.

지독했던 39일간의 아홉수를 깨고 3전4기 불굴의 의지로 역사의 주인공이 된 최민석, 그리고 그 뒤를 묵묵히 받친 대포수 양의지. 베어스의 신구 조화가 한화와의 3연전을 위닝시리즈로 이끌며 팀을 다시 4위로 올려놓았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com