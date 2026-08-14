'긴급 콜업' 삼성, 이 선수 없었으면 어쩔 뻔했나…"우승 하나만 바라보고 이 악물고 버틴다"

삼성 라이온즈 강민호. 사진제공=삼성 라이온즈

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "우승 하나만 바라보고 이 악물고 버티고 있다."

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삼성 라이온즈 안방마님 강민호가 1군으로 복귀하자마자 강렬한 존재감을 보여줬다. 박진만 삼성 감독은 4연패에 빠진 동안 망가진 타선을 어떻게 수습할지 고민을 거듭했고, 돌파구는 결국 강민호였다.

강민호는 13일 광주 KIA 타이거즈전에 앞두고 외야수 김태훈과 함께 1군의 부름을 받았다. 삼성은 포수 박세혁과 내야수 김영웅을 2군으로 내려보내 자리를 비워뒀다. 김영웅은 올 시즌 타격 밸런스가 완전히 무너져 있어 퓨처스리그에서 교정이 필요하다고 판단했다.

강민호는 지난 3일 1군 엔트리에서 말소됐다. 삼성의 결정이 의아할 수밖에 없었다. 강민호는 6월 타율 1할5푼8리(38타수 6안타)를 기록, 극심한 부진에 빠져 있었으나 7월 타율 4할9리(44타수 18안타), 3홈런, 15타점을 기록하며 펄펄 날았다.

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부상은 아니었다. 베테랑인 강민호의 체력 안배를 위한 현장의 결정이었다. 대신 박세혁을 1군에 콜업해 분위기 전환을 꾀했는데, 결과적으로 큰 효과를 보진 못했다.

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박 감독은 사실 강민호를 광주로 부를 계획이 없었다. 경산에서 퓨처스리그 경기가 열리기에 14일 대구 한화 이글스전에 맞춰 강민호를 1군에 등록하려 했다.

박 감독은 지난 11일 "지금 경기를 거의 못 뛰어서 감각도 필요하다. 한두 경기는 퓨처스리그에서 그래도 뛰어야 하지 않을까 생각한다. 올라오면 바로 라인업에 들어가야 하는 상황이기 때문"이라고 설명했다.

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하지만 도저히 연패 탈출의 실마리가 보이지 않았다. 연패 기간 구자욱과 최형우, 르윈 디아즈까지 중심 타자들이 동시에 타격 페이스가 떨어지니 대책이 없었다.

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강민호를 선발 라인업에 넣고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만, 경기 당일 경산에서 광주로 이동한 피로감을 고려해야 했다.

박 감독은 "(강)민호는 오늘(13일)까지 퓨처스리그 2경기를 뛰게 하려고 했는데, 분위기상 빨리 불러야겠다고 생각했고, (김)태훈이도 오는 길에 같이 오게끔 했다. 민호가 전날 경기 끝나고 오늘 이동해서 바로 출전시키기는 부담이 있었다. 상황을 봐서 빠른 템포에 바꿀 수도 있다. 가만히 있는 것보다는 흐름이 답답하니까. 뭐라도 해서 바꿨으면 좋겠다"고 했다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 강민호가 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

홈런 세리머니하는 삼성 라이온즈 르윈 디아즈, 강민호, 류지혁(왼쪽부터). 사진제공=삼성 라이온즈

예고한대로 강민호는 빠르게 경기에 투입됐다. 삼성은 4회초 류지혁의 1타점 적시타로 1-0 선취점을 뽑았다. 1사 1, 2루 김도환 타석에 강민호가 바로 대타로 투입됐다. 강민호는 첫 타석에서는 헛스윙 삼진으로 물러나며 숨을 골랐다.

삼성이 1-5로 뒤진 6회초. 강민호는 1사 2, 3루에서 KIA 정해영을 상대로 좌월 3점 홈런을 터트렸다. 볼카운트 2B1S에서 가운데로 몰린 슬라이더를 강민호가 놓칠 리가 없었다. 시즌 8호포. 순식간에 4-5로 좁히면서 삼성의 추격 의지를 깨운 한 방이었다.

강민호가 터지자 디아즈까지 시너지효과가 났다. 4-7로 뒤진 7회초 디아즈가 KIA 최지민에게 우월 3점포를 뺏어 7-7 균형을 맞췄다.

7-8로 뒤진 9회에는 류지혁이 1타점 적시 2루타를 날려 또 8-8이 됐다. 강민호는 1사 2, 3루에서 우익수 희생플라이를 쳐 9-8 승리를 이끌었다. 딱 한 점이 필요한 순간, 베테랑다운 팀 배팅을 보여줬다.

강민호는 "팀이 연패 기간이었는데, 승리에 보탬이 될 수 있었다는 점에서 만족스러운 경기다. (홈런 상황은) 누상에 주자가 있었고, 직구에 포커스를 두고 직구 타이밍에 치려 하고 있었다. 슬라이더가 가운데 실투로 들어와서 홈런으로 이어질 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

2위 삼성은 시즌 성적 60승41패2무를 기록, 최근 2연패에 빠진 선두 KT 위즈에 1.5경기차로 따라붙었다. 1위 탈환을 위한 전환점을 마련했다.

박 감독은 "타선에서 민호의 활약과 디아즈의 홈런, 그리고 결정적으로 류지혁의 적시타로 이길 수 있었다"고 칭찬했다.

강민호는 "개인적으로 올해 프로 인생에서 가장 힘든 시즌을 보내고 있다고 해도 과언이 아니다. 우승 하나만 바라보고 이 악물고 버티고 있다"고 각오를 다졌다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 강민호가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com