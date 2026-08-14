"아직 이야기할 때 아니다" '신인왕 0순위' 허인서 평가 유보한 김경문 감독, 왜?

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화가 연장 승부 끝 4대3으로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김경문 감독과 허인서의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스의 '차세대 안방마님' 허인서(23)가 매서운 방망이를 앞세워 강력한 신인왕 후보로 떠올랐다.

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하지만 '포수 출신' 베테랑 김경문 감독은 그를 향한 찬사에 대해 여전히 신중한 입장이다. 이른 칭찬보다는 여전히 '경험'이 더 필요하다는 사령탑의 애정 어린 절제였다.

김경문 감독은 13일 잠실 두산전에 앞서 취재진과 만나 허인서의 활약에 대한 질문을 받았다. '한국 야구를 대표할 포수 재목감'이란 말에 김 감독은 미소를 지으면서도 단호하게 선을 그었다.

김 감독은 "아, 아직 이야기할 때는 아니다. 시즌이 다 끝나고 평가하겠다"며 섣부른 칭찬을 경계했다. 이어 "허인서가 잘하고 있다. 지금 기대 이상으로 잘해주고 있는 건 맞지만, 아직 시즌이 43경기 정도 남아있다. 다 끝나고 나서 이야기하자. 지금은 아직 배울 게 훨씬 더 많은 친구"라며 평가를 유보했다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화가 연장 승부 끝 4대3으로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 이민우 허인서 배터리의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

'타율 0.299 15홈런' 리그를 뒤흔드는 거물 신예 포수

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김 감독의 신중함과 달리, 기록이 말해주는 허인서의 존재감은 이미 독보적이다.

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올 시즌 상무 복무를 마치고 본격적으로 주전 안방마님 자리를 꿰찬 허인서는 13일 현재 91경기에 출전, 타율 0.299, 15홈런, 56타점, OPS 0.876이라는 매서운 타격 성적을 기록 중이다.

폭염 브레이크 후 두산과의 3연전에서도 12타수6안타(0.500), 3타점을 기록하며 페이스를 끌어올리고 있다.

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20대 초반 포수라는 특수성을 감안하면 리그 정상급 거포의 출현이다.

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13일 베테랑 류현진이 전담 선발로 출전하는 날임에도 최재훈 대신 선발 포수 마스크를 쓸 정도로 타선의 화력이 필요한 순간 확실하게 감독의 신임을 얻고 있다.

그럼에도 KBO리그 최고 포수 출신이자 배터리 코치로 명성을 날린 김경문 감독이 섣부른 칭찬을 아끼는 이유는 명확하다. 바로 '포수의 본분' 때문이다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 연장 10회초 1사 3루 허인서가 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

"타격에 취해 기본 잊을까" 명포수 출신 스승의 깊은 뜻

포수는 야구장에서 유일하게 야구장 전체를 바라보는 야전사령관이다.

타격 성적이 뛰어나더라도 투수 리드, 상대 타자 분석, 블로킹과 도루 저지 등 '포수 본연의 임무'가 흔들리면 팀 전체의 밸런스가 무너질 수밖에 없다.

특히 이제 막 첫 풀타임 주전 시즌을 치르고 있는 어린 포수가 타격의 달콤함에 취해 포수로서의 기본기를 망각하거나 방심하는 순간을 김 감독은 가장 경계하고 있다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 김경문 감독이 목을 축이고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

강한 어깨와 타격 등 대형 포수로서의 자질은 확실하지만, 진정한 '완성형 안방마님'이 되기까지는 아직 가야 할 길이 있다는 것이 포수 선배이자 스승인 김 감독의 냉철한 판단이다.

시즌 남은 경기는 42경기.

김경문 감독의 말처럼 허인서가 가장 신경써야 할 점은 투수들을 어떻게 이끌고 승리로 이어갈 것이냐다. 2026시즌 신인왕 왕관과 포수 출신 사령탑으로부터 '최고의 평가'를 동시에 받아내는 두가지 목표를 향한 경험 보태기가 오늘도 이어지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com