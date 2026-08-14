김하성에게 밀려 방출됐는데 '양키스 발아래 둔 1위 팀'으로 이적…"저렴한 비용의 검증된 자원" 극찬할 영입

호르헤 마테오. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]김하성에 밀려 애틀랜타 브레이브스에서 방출된 호르헤 마테오가 곧바로 새둥지를 찾았다. 애틀랜타에서 준수한 활약을 했던 만큼 탬파베이 레이스도 그의 기량을 높게 평가한 것으로 보인다.

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야드바커는 13일(한국시각) '애틀랜타가 방출한 지 불과 며칠 만에 마테오는 탬파베이와 메이저리그 계약에 합의했다'고 보도했다.

탬파베이는 아메리칸리그 동부지구 1위에 올라있는 팀이다. 2위 뉴욕 양키스와 치열한 순위 경쟁을 벌이고 있다. 그만큼 탬파베이에게는 선수 보강이 절실하다. 마테오는 여러 팀을 거친 경험과 사그라지지 않은 기량을 갖고 팀에 합류한다. 그는 유격수와 2루수, 그리고 외야수까지 소화할 수 있어 시즌 막판 경쟁이 치열해지는 상황에서 제역할을 할 것으로 예상된다.

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그는 이번 시즌 나쁘지 않은 성적에도 애틀랜타를 떠나야 했다. 애틀랜타는 김하성의 시즌 초반 부상에 대비해 지난 1월 마테오와 계약을 체결했다. 하지만 김하성이 복귀하고 어린 선수들이 경쟁에서 앞서면서 마테오의 출전 시간은 점점 줄어들었다. 마테오는 애틀랜타에서 65경기에 출전해 타율 0.240, 4홈런을 기록했다. 이후 구단은 그를 지명할당(DFA)했고, 결국 방출했다. 김하성이 이번 시즌 0.067의 저조한 타율을 기록하고 있었기에 마테오의 방출은 반발을 사기도 했다. 팀에 비교적 더 도움이 되는 마테오를 왜 방출하냐는 주장이었다.

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결과적으로 탬파베이는 마테오를 저렴한 비용으로 데려오게 됐다. 애틀랜타가 기존 계약에 따라 마테오의 연봉 대부분을 부담하기 때문이다. 탬파베이의 회심의 선택인 마테오가 양키스를 따돌리는 데 혁혁한 공을 세울 수 있을지 주목된다. 그가 쟁쟁한 탬파베이 라인업에서 매번 선발로 출전할 가능성은 희박하다. 우타자인 만큼 좌완 투수를 상대할 때 선발 투입이 유력하며, 대타나 대수비로 기회를 잡을 수 있다.

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매체는 '가을 야구를 목표로 하는 팀에게 저렴한 비용으로 영입할 수 있는 검증된 자원은 결코 사소한 게 아니다'며 '마테오가 가진 빠른 발, 넓은 수비 범위, 그리고 큰 경기에서 뛰어본 경험은 탬파베이가 양키스와의 격차를 유지하는 안전장치가 될 수 있다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com