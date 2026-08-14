'8월 타율 0.105, 홈런 0개였는데' 오스틴 가장 극적인 순간...역전 스리런포 폭발

[고척=스포츠조선 박재만 기자] 8월 타율 0.105, 홈런 0개. LG의 중심 타자로는 믿기 힘든 숫자였다. 누구보다 타격 부진에서 벗어나기 위해 애쓰던 오스틴이 가장 극적인 순간 한 방을 터뜨리며 길었던 침묵을 깨뜨렸다.

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LG 외국인 타자 오스틴이 13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움전에서 5회 역전 스리런포를 쏘아 올리며 팀의 분위기를 단숨에 뒤집었다.

시즌 타율 0.330을 기록하며 LG 타선을 이끌어온 오스틴은 8월 들어 갑작스러운 타격 부진에 빠졌다. 이날 경기 전까지 8월 타율은 0.105. 홈런은 단 한 개도 없었고 안타도 2개에 불과했다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,2루 LG 오스틴이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자

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최근 10경기로 범위를 넓혀도 타율은 0.275, 11안타에 그쳤다. 오스틴은 타격 부진을 탈출하기 위해 경기 전부터 전력 분석 노트를 꼼꼼하게 살피며 상대 투수 공략법을 다시 확인했다.

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그리고 가장 중요한 순간, 기다리던 한 방이 터졌다.

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22일 만에 부상에서 돌아온 키움 선발 알칸타라의 호투에 막힌 LG는 4-2로 끌려가고 있었다. 하지만 5회 무사 만루에서 침묵하던 주장 박해민이 알칸타라의 초구 포크볼을 공략해 2타점 동점 적시타를 날리며 균형을 맞췄다.

스코어는 4-4.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 만루 LG 박해민이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자

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이어진 무사 1, 2루 찬스에서 타석에 들어선 오스틴은 알칸타라의 2구째 시속 147km 직구를 밀어쳤다. 타구는 고척돔 우측 담장을 훌쩍 넘어갔다.

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역전 스리런.

8월 들어 단 한 개의 홈런도 기록하지 못했던 오스틴이 가장 결정적인 순간 시즌 8월 첫 홈런을 역전 스리런포로 장식했다.

타격 직후 오스틴은 홈런임을 확인하자마자 힘껏 포효했다. 오랜 시간 이어진 타격 부진을 날려버리듯 강렬한 세리머니를 펼쳤다.

오스틴의 한 방으로 분위기를 완전히 가져온 LG 타선은 멈추지 않았다. 이후에도 볼넷과 안타를 몰아치며 5회에만 무려 8점을 뽑아냈다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회 역전 스리런포를 터뜨린 LG 오스틴이 타선이 폭발하자 환호하고 있다. 고척=박재만 기자

역전 스리런을 터뜨린 뒤 더그아웃에서 숨을 고르던 오스틴은 동료들의 안타가 나올 때마다 두 손을 번쩍 들어 올리며 함께 환호했다.

그동안 누구보다 답답했을 오스틴의 침묵이 가장 극적인 순간 깨졌다.

8월 타율 0.105, 홈런 0개. 극심한 부진에 빠졌던 오스틴이 기다리고 기다리던 한 방을 역전 스리런포로 신고했다. 오스틴이 살아나자 잠잠했던 LG 타선까지 폭발하기 시작했다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,2루 LG 오스틴이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,2루 LG 오스틴이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,2루 LG 오스틴이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자