"왜 이 시기에 꼭 이런 폭염 속으로 아이들을 내몰아야 하는지" 봉황대기 고교야구 현장 간 최휘영 문체부장관 "교육부 등과 대안 찾겠다"

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[스포츠조선 전영지 기자]최휘영 문화체육관광부(이하 문체부) 장관이 여름철 폭염 속 학생선수들이 안전하게 경기를 치를 수 있는 환경 조성을 위해 봉황대기 고교야구대회 현장을 찾았다.

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최 장관은 13일 오전 8시, 목동야구장에서 열린 봉황대기 고교야구대회 현장을 찾아 온열질환 대비 안전 대응 현황을 점검했다.

최장관은 대회 현장을 둘러보며 대회 당일 체감온도 등 경기 환경, 구급차 등 의료장비 구비 여부, 안전요원 배치 현황, 덕아웃·불펜·관중석 등의 시설 안전, 휴식 시간 확보(쿨링브레이크) 등 탈진 대응 방안 여부 등을 집중 점검하고 현장 애로사항 등을 경청, 필요한 지원 방안을 살폈다.

출처=최휘영 문체부 장관 SNS

최 장관은 자신의 SNS를 통해 혹서기, 고교야구 대회 현장을 찾은 소회를 직접 전했다. '청소년들이 참가하는 체육대회는 이제 혹서기를 피해야 합니다 '라는 제하에 '제54회 봉황대기 고교야구대회가 8월 7일 개막해 치열한 승부를 이어가고 있다. 오늘 강원 설악고와 경기 청담고의 2회전 경기가 열리기 전, 아침 일찍 목동야구장을 찾아 대회 진행 상황과 폭염 대책을 점검하고, 덕아웃에서 선수들을 만났다. 그늘 하나 없는 뜨거운 태양 아래서 얼마나 연습을 했는지, 까맣게 그을린 얼굴에도 초롱초롱한 눈빛으로 힘차게 구호를 외치는 어린 선수들. 그나마 폭염이 좀 가셔서 다행이었지만, 점점 더 심해지는 온난화 현상에 이렇게 혹서기에 꼭 대회를 열어야 하는지 마음이 아렸다'고 적었다.

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'쿨링 존과 쿨링 타월 등 온열질환에 대비한 시설 및 장비를 비롯해 의무실 등을 둘러보고 쿨링 브레이크 등 탈진 대응 방안에 대한 설명을 들었다. 여러모로 꼼꼼히 살피며 애써주시는 관계자분들께는 감사 인사와 함께 아이들의 안전을 한 번 더 당부드렸다'며 현장 점검 내용을 설명한 후 '문체부는 스포츠안전재단과 함께 올해 신설된 기상청 '폭염중대경보'에 맞춰 '폭염 단계별 체육행사 운영 기준 및 행동요령'을 마련해 전국 체육단체, 지자체, 교육청에 배포했다. 이번 대회에서도 체감기온 33도 이상이면 쿨링브레이크를 권고하고, 38도 이상이면 즉각 경기를 취소하는 등 선수들의 건강을 최우선으로 하는 기준을 적용하고 있다'고 밝혔다. '하지만 궁극적으로는 왜 이 시기에 꼭 이런 폭염 속으로 아이들을 내몰아야 하는지 근본적인 질문을 던져야 한다. 야구, 축구를 비롯한 거의 모든 체육 종목이 다 그렇다. 교육부 등 관계부처, 그리고 대한체육회, 종목단체 등과 협의해 대안을 찾도록 하겠다'며 정책 개선 의지를 분명히 했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com