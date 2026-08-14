물벼락 난리통에 박준순이 한 행동…최민석 10승 밤의 진짜 마지막 장면

[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] 스무 살 청년이 잠실의 밤을 수놓았다.
두산 베어스 우완 투수 최민석이 13일 잠실야구장에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에서 선발 등판해 구단 프랜차이즈 역사에 자신의 이름을 새겼다.
지난 7월 5일 키움전 9승 이후 무려 39일, 4번의 선발 기회를 날려보내며 '아홉수'의 늪에 빠져 있던 최민석. 그러나 이날 맞상대는 한국 야구의 레전드 류현진이었다.
최민석은 그 압박을 에너지로 바꿨다. 5이닝 2실점으로 버텼고 5회초 2사 1·3루 위기에서 노시환을 삼진으로 돌려세우며 뜨겁게 포효했다. 팀은 9대6으로 승리했고 마침내 최민석의 손에 시즌 10승(3패)이 쥐어졌다.
경기 후 그라운드는 또 다른 축제의 현장이 됐다.
동료들은 물과 이온음료를 들고 일제히 최민석에게 달려들었다. 대형 아이스박스까지 동원된 '물폭탄 세례'에 최민석은 흠뻑 젖으면서도 두 팔을 번쩍 들고 웃음을 감추지 못했다. 무릎을 꿇은 채 쏟아지는 물벼락을 기꺼이 받아내는 그 표정엔 39일 간의 고통이 한꺼번에 씻겨 나가는 듯한 해방감이 담겨 있었다.
하이라이트는 그 직후였다. 함께 입단한 동기 박준순의 특별 축하 세리머니, 박준순이 다가와 함께 포즈를 취하며 이온음료를 최민석의 머리 위에 살며시 쏟아부었다. 이미 흠뻑 젖은 몸으로 10승 기념구를 손에 꼭 쥔 채 짓는 최민석의 환한 미소는 이날 밤 잠실이 남긴 가장 빛나는 장면이었다.