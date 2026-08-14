대형 뉴스! 오타니가 입장을 바꿨다, "다저스 매각돼도 안 떠납니다" 도대체 왜?

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 계약서에 넣은 특별 조항과 달리 마크 월터 구단주가 구단을 매각하더라도 팀을 떠날 생각이 없다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 입장을 바꿨다.

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다저스 유니폼을 입고 2년 연속 월드시리즈 우승 반지를 끼고 MVP에 등극하며 메이저리그 역사상 최고의 성과를 거둔 오타니는 계약기간 동안 다저스를 떠나지 않겠다는 뜻을 분명히 했다. 계약서에 담긴 내용과 다르다.

오타니는 2023년 12월 다저스와 10년 7억달러에 FA 계약을 하면서 두 가지 주목할 조항을 담기를 요청했다.

하나는 총액의 97%인 6억8000만달러를 계약기간이 끝난 이후인 2034년부터 10년에 걸쳐 나눠받기로 한 지급 유예 조항이고, 또 하나는 월터 구단주와 앤드류 프리드먼 야구부문 사장이 자리에서 물러날 경우 해당 계약을 해지할 수 있는 특별 옵트아웃 조항, 다시 말해 '키맨 조항(key man clause)'이다.

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당시 오타니는 다저스 입단식에서 "우승하는 팀이 되기 위해서는 모든 사람들이 같은 마음과 목표를 갖고 있어야 한다. 두 분은 다저스의 최고 경영진이다. 난 두 분과 계약했다고 생각한다. 두 분 중 한 분이라도 떠난다면 상황이 내가 생각한대로 가지 않을 수 있다. 안전 장치를 원했다"고 설명했다.

2023년 12월 다저스 입단식에서 마크 월터 구단주(왼쪽), 앤드류 프리드먼 야구부문 사장과 포즈를 취하고 있는 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

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그러데 이제는 두 번째 조항이 무의미해지게 생겼다.

ESPN은 14일(이하 한국시각) '오타니 계약에 마크 월터가 다저스 지분을 매각하는 경우 옵트아웃할 수 있다는 키맨(key man) 조항이 담겨 있지만, 오타니의 생각을 잘 하는 소식통은 그런 시나리오가 현실화된다고 해도 오타니는 옵트아웃을 하지 않을 것임을 확인했다'고 보도했다.

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즉 월터 구단주가 다저스 경영권을 내놓거나 프리드먼 사장이 자리에서 물러나더라도 오타니가 다저스를 떠날 일은 없다는 얘기다. 오타니의 지인이 ESPN에 이같은 입장을 밝혔다고 보면 된다.

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월터 구단주의 다저스 매각설은 전날 그가 대주주로 있는 NBA 명문 LA 레이커스를 조시 쿠슈너와 밥 아이거에 125억달러에 넘기기로 한 소식이 전해지면서 터져 나왔다. 이에 따라 오타니가 다저스와의 계약을 해지할 수도 있다는 전망이 나온 것이다.

그러나 스탠 카스텐 다저스 사장은 디 애슬레틱에 "그것은 레이커스 얘기다. 다저스에 관한 얘기가 아니다. 다저스와는 아무 관계가 없다. 별개의 이야기다. 다저스에는 변화가 없다"고 잘라 말했다. 다저스 매각 계획은 언급되지 않았다는 뜻이다.

오타니가 13일(한국시각) 캔자스시티전에서 3회말 좌중간 투런홈런을 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

그럼에도 오타니가 다저스 매각 여부와 상관없이 팀에 잔류하겠다는 입장을 표명한 것이다.

오타니가 기존 계약서에 넣은 자신의 입장을 바꾼데 대해 소식통이 ESPN에 밝힌 이유는 두 가지다.

우선 오타니는 자신의 몸값을 더 올리는 게 중요한 일이 아니라는 것이다. ESPN은 '우선 돈에 관한 문제다. 선수들은 FA 시장에 다시 나가 수입을 극대화하기 위해 옵트아웃을 행사한다. 그러나 야구선수로 버는 돈보다 광고 계약을 통해 훨씬 많은 돈을 버는 오타니는 7억달러 계약 중 2000만달러만 남기고 나머지를 나중에 받기로 함으로써 돈이 그의 최우선 순위가 아님을 보여줬다'고 설명했다.

스포츠 비즈니스를 다루는 매체 스포티코에 따르면 오타니가 올해 벌어들이는 광고 계약 수입은 1억2500만달러에 달한다. 연봉이 많다 적다를 논할 선수가 아니다.

두 번째 다저스 구단에 대한 만족감이다. ESPN은 '다저스는 오타니가 그토록 원했던 모든 걸 제공했다는 점이 마찬가지로 중요한 요소'라며 '다저스는 오타니의 지급 유예 덕분에 재투자를 할 수 있었고, 그는 2년 연속 MVP와 월드시리즈 우승을 거머쥐었다'고 했다.

오타니는 올시즌에도 내셔널리그(NL)에서 강력한 MVP 후보이고, 다저스는 서부지구 선두를 달리며 3년 연속 월드시리즈 정상을 향해 순항 중이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com