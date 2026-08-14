PCA야 MVP 꿈 깨! → 오타니 롱토스 시작했다. 투타겸업 커밍순

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani smiles in the dugout prior to a baseball game against the Kansas City Royals, Wednesday, Aug. 12, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts, left, greets Shohei Ohtani in the dugout prior to a baseball game against the Kansas City Royals, Wednesday, Aug. 12, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 롱토스까지 무사히 마쳤다. 늦어도 9월에는 투타겸업을 재개할 전망이다. 오타니가 투수 복귀에 성공하면 MVP 레이스에서 다시 유리해진다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 14일(한국시각) '오타니가 장거리 송구 훈련을 시작했다. 캐치볼 이후에는 불펜 마운드에 서서 투구 동작 시뮬레이션까지 실시했다'고 보도했다.

오타니는 후반기 타자에만 전념했다. 투수 등판은 7월 4일 샌디에이고 파드리스전이 마지막이다. 왼쪽 무릎과 오른쪽 팔에 경미한 통증을 느꼈다. 타자에 집중하며 회복을 기다렸다.

오타니가 투수를 중단한 사이 내셔널리그 MVP 경쟁 구도가 흔들렸다. 시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 무섭게 치고 올라왔다. 도박사이트 배당률도 한때 PCA가 오타니를 앞질렀을 정도.

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오타니는 투수로 14경기 85⅔이닝 8승 2패 평균자책점 1.79를 기록했다.

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타석에서는 116경기 510타석 타율 2할9푼4리 OPS(출루율+장타율) 0.942에 27홈런 74타점 7도루를 기록했다.

PCA는 풀타임 중견수로 활동하며 122경기 542타석 타율 2할8푼1리 OPS 0.920에 27홈런 73타섬 30도루를 기록했다.

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MLB닷컴은 '지난 토요일부터 투구 훈련을 시작한 오타니는 꾸준히 진전을 보이고 있다. 최근에는 200피트(약 61m)가 넘는 거리를 던졌다. 다음 단계는 불펜 투구가 될 가능성이 높다. 아직 구체적인 날짜는 미정'이라고 설명했다.

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다저스와 오타니는 투수 복귀를 서두를 이유는 없다. 다저스는 트레이드를 통해 선발투수 태릭 스쿠벌을 영입했다. 블레이크 스넬도 부상에서 복귀했다. 타일러 글래스노우도 재활 등판 단계다.

MLB닷컴은 '현실적인 상황을 고려할 때 오타니는 9월초 마운드 복귀가 유력하다. 정규시즌 두 세 차례 선발 등판하면서 투구수를 늘려나갈 것'이라고 내다봤다.

다저스와 오타니의 실질적인 목표는 포스트시즌이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com