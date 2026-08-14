36-37호포 쾅쾅! '꿈의 구장'이 미쳤다, 슈와버 쳤다 하면 2개씩...24일 만에 홈런 단독 선두

카일 슈와버가 14일(한국시각) 필드 오브 드림즈에서 열린 미네소타전에서 1회말 리드오프 홈런을 날린 뒤 엄지를 치켜든 채 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]필라델피아 필리스 카일 슈와버가 홈런 단독 선두로 다시 올라섰다. 또 멀티 아치를 그려냈다.

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슈와버는 14일(이하 한국시각) 미국 아이오와주 다이어스빌 '필드 오브 드림스'에서 열린 미네소타 트윈스와의 원정경기에서 시즌 36, 37호 홈런을 포함, 5타수 2안타 3타점 2득점의 맹타를 휘두르며 7대1 승리를 이끌었다.

지난 10일 토론토 블루제이스를 상대로 홈런 2개를 날린 이후 4일 만에 또 멀티 홈런 경기를 펼친 것이다.

이로써 슈와버는 홈런 부문 단독 선두를 탈환했다. 35개로 공동 2위로 내려앉은 애틀랜타 브레이브스 맷 올슨, 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈, 탬파베이 레이스 주니어 카미네로는 이날 경기가 없는 휴식일이었다.

카일 슈와버가 14일(한국시각) 필드 오브 드림즈에서 열린 미네소타전에서 4회말 우월 솔로홈런을 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

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리드오프 지명타자로 출전한 슈와버는 첫 타석부터 짜릿한 아치를 그렸다. 미네소타 우완 선발 타지 브래들리를 우월 홈런으로 두들긴 것이다. 투볼에서 3구째 몸쪽을 파고든 95.4마일 직구를 그대로 끌어당겨 우측 담장을 넘겼다. 발사각 28도, 타구속도 99.6마일로 날아간 타구는 비거리 369피트 지점에 떨어졌다.

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이어 2회 1사후 두 번째 타석에서 중견수 뜬공으로 물러난 슈와버는 2-1로 앞선 4회 2루서 또 다시 우측으로 타구를 넘겼다. 투볼에서 브래들리의 3구째 한복판으로 날아든 92.7마일 싱커를 끌어당겨 발사각 39도, 타구속도 108마일로 크게 포물선을 그린 타구는 우측 펜스 뒤 비거리 355피트 지점에 낙하했다.

이 홈런으로 4-1의 리드를 잡은 필라델피아는 브라이스 하퍼의 적시타로 한 점을 보태 5-1로 달아났다. 슈와버는 이후 두 타석에선 외야 플라이, 삼진으로 물러났다.

카일 슈와버가 14일(한국시각) 필드 오브 드림즈에서 열린 미네소타전에서 4회말 홈런을 날리고 들어와 동료들과 하이파이브를 하고 있다. AP연합뉴스

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슈와버는 지난 5월 13일 보스턴 레드삭스전서 시즌 17호 홈런을 날리며 이 부문 양 리그 합계 단독 1위에 오른 뒤 7월 20일까지 그 위치를 유지했다. 그러나 꾸준히 따라붙던 아메리칸리그(AL) 홈런 1위 알바레즈가 7월 21일 마이애미 말린스전에서 시즌 32, 33호 홈런을 때리며 슈와버를 따라잡고 공동 1위가 됐다.

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그 뒤로 슈와버는 페이스를 잃고 '개점 휴업' 기간을 이어간 반면 알바레즈는 7월 23일과 29일 34, 35호 홈런을 잇달아 날리며 슈와버와의 격차를 벌렸다. 8월 들어서는 올슨과 카미네로가 가세해 각각 6개, 5개의 홈런을 무더기로 쏟아내며 알바레즈, 슈와버와 어깨를 나란히 했다.

하지만 슈와버는 지난 10일 토론토전서 2홈런을 때리며 가장 절실한 시점에 페이스를 되살렸다. 그리고 이날 폭발력을 높이며 올시즌 6번째 멀티홈런 게임을 달성하며 24일 만에 이 부문 단독 선두를 탈환했다.

이날 필라델피아-미네소타전은 2021년 뉴욕 양키스-시카고 화이트삭스전, 2022년 시카고 컵스-신시내티 레즈전에 이어 '필드 오브 드림즈의 MLB 경기'의 3번째 매치다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com