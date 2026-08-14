야구계 큰 별이 떠났다.. 전무후무 4할타자 백인천 전 감독 별세

a41-023/스포츠-야구-프로야구/LG/LG우승/19901028.0/90한국시리즈 4차전 LG우승 LG-삼성/대구/None/백인천 감독

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] KBO리그 유일한 '4할타자' 백인천 전 감독이 세상을 떠났다.

Advertisement

백 전 감독은 14일 아침 지병인 뇌경색이 악화되며 83세 일기로 눈을 감았다. KBO는 장례를 KBO장으로 치러 예우할 예정이다.

고인은 1961년 실업야구로 선수 생활을 시작했다. 이듬해 일본프로야구(NPB)에 진출했다. 도에이 플라이어스(현 니혼햄 파이터스) 다이헤이요 라이온스(현 세이부 라이온스) 롯데 오리온스(현 지바 롯데 마린스) 킨테츠 버팔로스를 거치며 20년 동안 활약했다. 1975시즌에는 타율 3할1푼9리 퍼시픽리그 타격왕까지 차지했다.

고인은 1982년 한국 프로야구 출범을 맞이해 MBC 청룡(현 LG 트윈스)의 선수겸 감독으로 부임했다. 프로야구 원년 타율 4할1푼2리를 기록했다. 그 이후 규정타석 4할 타자는 단 한 명도 나오지 않았다.

Advertisement

백 전 감독은 1984시즌을 끝으로 현역에서 은퇴했다. 1990년 LG 트윈스 지휘봉을 잡아 한국시리즈 정상에 섰다.

Advertisement

이후 삼성 라이온즈(1996~1997년) 롯데 자이언츠(2002년~2003년) 감독도 지냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com