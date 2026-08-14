SF 외야 리더 이정후 '괴물 신인'과 만남 임박! 스쿠터 사고로 빈 중견수 자리…트리플A OPS 0.956 터너 힐 콜업 전망

터너 힐. 사진=세크라멘토 리버 캣츠

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠 외야진의 리더 이정후가 곧 괴물 신인과 호흡을 맞출 것으로 예상된다.

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어라운드 포그혼은 14일(한국시각) '샌프란시스코 자이언츠의 외야 유망주 터너 힐이 새크라멘토 리버 캣츠(샌프란시스코 산하)에서 출전 기회를 얻은 가운데 계속해서 안타를 만들어내고 있다'며 그의 빅리그 콜업 가능성을 점쳤다.

샌프란시스코는 엘리엇 라모스를 트레이드로 내보냈고, 해리슨 베이더가 스쿠터 사고를 당하며 이제 이정후가 외야진에서 가장 경험이 많은 선수가 됐다. 드류 길버트도 올해 상당한 출전 시간을 부여받았는데, 여기에는 베이더의 징계도 일부 영향을 미쳤다. 그럼에도 길버트에게는 좌완 투수를 상대할 때 출전 부담을 줄여줄 플래툰 파트너가 필요하다. 샌프란시스코는 남은 외야 한 자리를 두고 다양한 고민을 하고 있다. 그랜트 맥크레이는 콘택트 능력이 어느 정도 개선된 모습을 보여줬지만, 47타석에서 OPS 0.389에 그치고 있다.

이 때문에 힐을 무시할 수가 없는 상황이다. 좌타자인 힐은 2024년 더블A에 도달했고, 이후 부침을 겪었다. 그러나 올해 들어 상황이 달라지기 시작했다. 힐은 42타석에서 OPS 1.008을 기록했고, 곧바로 트리플A로 승격했다. 한번 흐름을 탄 힐은 멈추지 않았다. 그는 이번 시즌 트리플A에서 타율 0.352(355타수 125안타) 9홈런 68타점 OPS 0.956을 기록 중이다. 도루 능력도 뛰어난 선수다.

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힐은 거포는 아니지만, 콘택트 능력이 훌륭하다. 필드 전체를 활용해 타구를 날리며 타석에서 끈질기기로 유명하다. 스트라이크존을 벗어나는 공에 쉽게 스윙하지 않는 선구안까지 갖췄다. 힐은 트리플A에서 계속해서 중견수 자리를 맡고 있다. 그를 중견수로 키워 팀의 미래를 준비하려는 샌프란시스코의 의도로 보인다. 힐은 속도를 갖추고 있고, 타구 판단도 좋기 때문에 수비에서도 능력을 발휘할 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com