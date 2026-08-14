'진짜 '쿠세' 문제였나?' '100마일+스플리터' 日 광속구 투수의 완벽 선발안착, 6승 눈앞...너무 잘해서 불펜가야 하나?

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 13: Roki Sasaki #11 of the Los Angeles Dodgers pitches against the Milwaukee Brewers during the first inning at Dodger Stadium on August 13, 2026 in Los Angeles, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 정현석 기자]시즌 초반 부진과 투구 습관(쿠세) 노출 의혹에 시달렸던 LA사사키 로키가 완전히 살아났다.

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글러브 교체 후 강속구의 위력을 회복한 그는 14일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스와의 홈 경기에서 퀄리티스타트(QS) 역투를 펼치며 시즌 6승을 눈앞에 뒀다.[

100.8마일 살아난 광속구, 초반 타선 압도

사사키는 최고 100.8마일(약 163㎞)의 강속구와 낙차 큰 스플리터 조합을 앞세워 밀워키 타선을 요리했다.

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시즌 초반 투구 동작에서 습관이 노출된다는 지적과 함께 조기 강판이 잦았던 사사키였지만, 7월 말 글러브를 교체한 시애틀전(5⅓이닝 7K 2실점)을 기점으로 완벽한 반전 계기를 마련했다.

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포심 패스트볼의 수직 무브먼트와 구위가 급격히 살아나며 3회까지 밀워키 타선을 무실점으로 꽁꽁 묶었다.

AFP연합뉴스

4회 만루 위기와 제구 난조… 최소 실점 방어

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상승세를 타던 사사키에게 4회 고비가 찾아왔다. 갑작스러운 제구 난조로 연속 볼넷을 허용하며 만루 위기에 몰렸다.

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밀어내기 볼넷으로 2실점하며 0-2 리드를 내줬다. 이날 사사키는 총 5개의 볼넷을 내주고 투구수 101구 중 절반이 간신히 넘는 54개의 스트라이크를 던지는 등 강력한 구위에 비해 제구에서는 다소 기복을 보였다.

그러나 최근 5경기 평균자책점 2.40을 기록 중인 선발 투수답게 뛰어난 위기관리 능력을 발휘했다.

마인드를 가다듬은 사사키는 추가 실점 없이 대량 실점의 고리를 끊어내며 4회 위기를 2실점으로 최소화했다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 13: Roki Sasaki #11 of the Los Angeles Dodgers reacts to his walk with Enrique Hernandez #8, with the bases loaded, to trail 2-0, to the Milwaukee Brewers during the fourth inning at Dodger Stadium on August 13, 2026 in Los Angeles, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

역전 3점포와 6이닝 QS 완수

사사키는 5회와 6회를 깔끔하게 막아내며 6이닝 4안타 5볼넷 2탈삼진 2실점 호투로 임무를 마쳤다.

총 투구 수 101구. 사사키의 위기 관리 속 타선도 5회말 로트버트의 추격 적시타와 6회말 맥스 먼시의 역전 3점 홈런으로 응답하며 4-2로 경기를 뒤집었다.

이대로 다저스의 승리로 경기가 끝나면 사사키는 시즌 6승(5패)째를 챙기게 된다. 시즌 평균자책점은 4.54에서 4.41로 낮췄다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 13: Roki Sasaki #11 of the Los Angeles Dodgers pitches against the Milwaukee Brewers during the first inning at Dodger Stadium on August 13, 2026 in Los Angeles, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

선발 안착인가, 불펜 전환인가?

사사키는 최근 5경기 연속 5이닝 이상을 책임지며 '계산이 서는 선발'로 돌아왔다.

하지만, 다저스의 복잡한 팀 사정이 변수로 떠오르고 있다. 선발 자원의 과부하와 더불어 마무리 에드윈 디아즈의 연이은 블론세이브로 뒷문 불안이 심각해졌기 때문이다.

지난해 포스트시즌에서 불펜으로 전환해 우승에 기여했던 경험이 있는 만큼, 사사키가 선발 로테이션을 지킬지 아니면 팀의 뒷문을 책임질 또 한번의 보직변경을 하게 될지 관심이 집중되고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com