디아즈 또 경기 망쳤다! 요즘 왜 이러나 → 계속 쓰는 감독도 문제다

Los Angeles Dodgers closing pitcher Edwin Diaz winds up to deliver against the Kansas City Royals at Dodger Stadium in Los Angeles on Monday, August 10, 2026. Photo by Jim Ruymen/UPI

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 마무리투수 에드윈 디아즈가 또 블론세이브를 저질렀다. 최근 4차례 등판에서 블론세이브가 무려 3개다.

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디아즈는 14일(한국시각) LA 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스와 경기에 4-2로 앞선 9회초 구원 등판했다.

디아즈는 연속 안타를 맞고 4-4 동점을 허용한 뒤 책임주자를 1, 2루에 두고 알렉스 베시아와 교체됐다. 베시아가 1점을 더 잃었다. 다저스는 4대5로 졌다.

디아즈는 부상 복귀 후 극심한 슬럼프에 빠졌다. 하지만 데이브 로버츠 다저스 감독이 디아즈를 계속 마무리로 기용하면서 문제가 더 커지고 있다.

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다저스는 올 시즌을 앞두고 디아즈와 3년 6900만달러(약 973억원) 대형 계약을 체결했다.

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디아즈는 4월 20일 부상자 명단으로 이동했다. 오른쪽 팔꿈치 문제였다. 디아즈는 100일을 쉬고 7월 30일에 돌아왔다.

8일과 9일 애리조나 다이아몬드백스전 이틀 연속 블론세이브를 저질렀다.

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11일 캔자스시티 로열스전 1이닝 무실점 세이브에 성공했다.

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그러나 이번 밀워키전 ⅔이닝 4피안타 2실점 와르르 무너졌다.

디아즈는 올 시즌 14경기 11⅔이닝 평균자책점이 무려 11.57이다.

Los Angeles Dodgers closing pitcher Edwin Diaz winds up to deliver against the Kansas City Royals at Dodger Stadium in Los Angeles on Monday, August 10, 2026. Photo by Jim Ruymen/UPI

디아즈는 2021년부터 2025년까지 뉴욕 메츠에서 정상급 마무리로 군림했다. 2021년 32세이브 2022년 32세이브 2024년 20세이브 2025년 28세이브를 기록했다. 통산 259세이브를 기록한 베테랑 구원투수다.

올해는 슬라이더가 말을 듣지 않으면서 고전했다. 이날 밀워키전도 적시타 2개 모두 슬라이더를 던졌다가 얻어 맞았다.

밀워키와 주말 4연전은 중대한 시리즈다.

밀워키는 현재 내셔널리그 승률 1위로 포스트시즌 1번 시드가 유력하다. 다저스도 포스트시즌 진출이 확정적인 상황. 디비전시리즈나 챔피언십시리즈에서 만날 확률이 매우 높다.

로버츠 감독이 디아즈를 언제까지 기다려줄 것인지 관심을 모은다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com