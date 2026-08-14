대구가 심상치 않다, 페라자 디아즈 동시 폭발, 왕옌청 vs 페덱 무산위기,내일 없는 '사생결단 2연전'

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 페라자가 솔로홈런을 치고 배트를 내던지고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]선두 탈환과 5강 도약을 꿈꾸는 두 팀이 대구에서 세게 충돌한다.

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14일부터 16일까지 대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐지는 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 주말 3연전. 양 팀의 시즌 운명을 가를 수 있는 분수령이 될 전망이다.

1.5게임 차 2위 vs 5게임 차 6위, 물러설 수 없는 외나무다리 승부

시즌 막판 순위 싸움이 최고조에 달한 상황에서 맞붙는 두 팀의 간절함은 남다르다.

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2위 삼성 라이온즈는 선두 KT 위즈를 1.5경기 차로 턱밑 추격 중이다. 이번 3연전 결과에 따라 선두 탈환의 발판을 마련할 수 있다.

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6위 한화 이글스는 5위 KIA 타이거즈와의 격차가 5경기로 벌어져 있다. 가을야구 턱걸이 진입을 위해서는 이번 시리즈 스윕 혹은 위닝시리즈가 절실하다.

13일 KIA전 17호 스리런 홈런을 친 디아즈. 사진제공=삼성 라이온즈

일요일 거센 비 예보, '사실상 2연전' 사생결단 총력전'

변수는 날씨다. 일요일인 16일 남부지역 가뭄을 해소할 많은 비가 예보돼 있다.

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대구 지역도 종일 비 예보가 내려져 있다. 사실상 14일과 15일 2연전으로 치러질 가능성이 높다. 우천 취소 시 곧바로 달콤한 이틀 휴식을 취할 수 있는 만큼, 양 팀 사령탑은 2연전에 불펜 투수진을 총동원하는 내일이 없는 '총력전'을 펼칠 것으로 보인다.

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삼성은 14일 최원태에 이어 양창섭, 페덱이 선발등판한다. 한화는 14일 짐머맨에 이어 박준영, 왕옌청 선발 순서다. 페덱과 왕옌청의 16일 선발 맞대결이 무산될 경우 4,5선발이 맞붙는 2연전은 불펜 총동원령이 내려질 전망.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 5회초 문현빈이 우월 선제 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

페라자 문현빈 vs 구자욱 디아즈 '기폭제 듀오' 부활, 화력전 예고

양 팀 타선의 핵심 중심축이자 분위기 반전의 기폭제 역할을 해줄 듀오가 지난 13일 경기를 기점으로 동시 폭발했다는 점도 이번 시리즈의 관전 포인트다.

한화 이글스는 페라자와 문현빈이 살아났다. 13일 잠실 두산전에서 두 선수 방망이가 불을 뿜었다.

문현빈이 3타수 2안타 1득점, 페라자가 7회초 비거리 130m짜리 시즌 19호 스리런포 포함, 5타수 2안타 1타점으로 폭발했다. 지난 7월 19일 키움전 이후 16일 만에 터진 시원한 한 방. 폭염 브레이크 후 치러진 두산 3연전 5할 타율을 기록한 포수 허인서의 맹타와 결정적인 순간 홈런 한 방을 터뜨려주는 노시환까지 타선 전체가 꿈틀대기 시작했다.

삼성도 만만치 않다. 구자욱 디아즈가 '선두 추격의 쌍포'를 터트리고 있다.

13일 KIA전에서 구자욱이 5타수 3안타 3득점, 디아즈가 후반기 마수걸이 포인 동점 스리런 홈런(시즌 17호)을 포함, 2타수 2안타 3타점 3득점 3볼넷으로 대폭발했다. 홈런 만큼이나 반가운 것은 3개의 볼넷으로, 디아즈가 타석에서 심리적 안정감을 완전히 찾고 있음을 증명했다. 여기에 부상에서 돌아온 박승규와 휴식과 조정 후 돌아온 강민호가 폭발력을 더하고 있다.

클러치 상황마다 펄펄 날고 있는 류지혁, 건재한 김지찬 김성윤 테이블세터진에 휴식을 마친 주포 최형우까지 가세해 최상의 라인업을 구축할 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com