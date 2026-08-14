"광복절 연휴, 버추얼 야구 세계챔피언은 누구?" WSBC 버추얼컵 서울 월드파이널 15~16일@장충체육관...박용택X유희관 '홈런 더비', 시크릿 등 K-팝 콘서트 열기[공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]세계야구소프트볼연맹(WBSC)이 2026년 WBSC 버추얼컵 서울 월드 파이널을 개최한다.

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WBS와 지앤디씨(GNDC)가 공동 주최하고, 대한야구소프트볼협회(KBSA), 서울특별시 e스포츠협회가 주관하고, 서울특별시와 서울특별시체육회가 후원하는 이번 대회는 15~16일 서울 장충체육관에서 월드 파이널 형식으로 진행된다. 이번 대회는 WBSC 버추얼컵의 중요한 진화를 의미한다. 참가 규모를 국제적으로 확대해 전세계 8개국 선수들에게 글로벌 경쟁의 기회를 제공하고, 전통적인 국제선수권 운영 방식에 가상 스포츠의 높은 접근성과 확장성을 더했다.

2022년 첫 대회는 8000명 이상이 참가해 성료됐고, 2026년 대회에선 한국 최정상급 선수들과 함께 해외 선발 선수들이 참가해, 최종 무대인 서울 월드 파이널에서 우승자를 가리게 된다.

국내에선 7월 한 달간 지앤디씨(GNDC)가 운영하는 전국 86개 스트라이크존(STRIKEZON) 매장에서 약 5만9000건의 참여로 진행된 예선전을 통해 결선에 진출할 한국 대표팀이 결정됐다. 15~16일 장충체육관에서 펼쳐질 서울 월드 파이널에선 대한민국을 비롯 8개국 대표팀과 와일드카드 4명이 세계 최고의 버추얼 야구팀 타이틀을 놓고 불꽃 승부를 펼친다. 해외 대표팀 선발은 각국 WBSC 각국 회원 협회가 담당했다. 국제 무대에서 점점 위상이 높아지고 있는 버추얼 야구의 성장세를 직접 눈으로 확인할 기회가 될 것으로 보인다.

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WBSC와 파트너들은 버추얼컵을 통해 지리적, 물리적 경계를 넘어서는 혁신적인 스포츠 환경을 지속적으로 발전시키는 동시에, 전세계 사람들이 야구를 통해 스포츠에 참여하고 서로 연결될 수 있는 새로운 기회를 만들어 나갈 계획이다.

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한편 서울 월드 파이널 현장에는 짜릿한 본 경기는 물론, 다양한 볼 거리, 풍성한 즐길 거리도 준비됐다. 가족 관람객을 비롯해 야구 팬, e스포츠 팬, 일반 관람객 모두가 함께 즐길 수 있는 포용적인 축제 경험 제공을 목표 삼았다. 대회 개막일인 15일 '야구 레전드' 박용택과 유희관이 홈런 더비 프로그램에 참가하고, K팝 공연과 팬들을 위한 다양한 체험형 프로그램도 진행된다. 시크릿(Secret), 트리플에스(tripleS), 뉴비트(Newbeat), 엑스디아이(XD) 등 아티스트 공연이 월드 파이널의 축제 열기를 달굴 예정이다. 16일에는 8강전과 준결승, 결승전이 차례로 열린다.

멜론 티켓에서는 1층 좌석과 상층부 좌석 등 다양한 유형의 티켓을 판매중이다. 티켓 판매 일정과 예매 절차, 경기 규정 등에 대한 상세 내용은 2026 WBSC 버추얼컵 서울 공식 채널과 스트라이크존 웹사이트 및 소셜미디어 채널을 참조하면 된다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com