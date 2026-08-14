'보스, 불안해, 후라도, 안 아픈거야?' 38일 만의 실전 등판 쾌청...딱 보름만 기다려

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 기다리던 '에이스'의 복귀 시계가 마침내 다시 돌아가기 시작했다.

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오른쪽 어깨 부상으로 이탈했던 외국인 투수 아리엘 후라도(30)가 첫 실전 등판에서 완벽한 투구를 선보이며 1군 복귀를 향한 청신호를 켰다.

후라도는 14일 경산 볼파크에서 열린 2026 KBO 퓨처스리그 한화 이글스와의 홈경기에 선발 등판해 1이닝 동안 단 10개의 공을 던지며 1탈삼진 무실점 삼자범퇴를 기록했다. 지난달 7일 잠실 LG전 이후 38일 만이자, 7월 15일 재활선수 명단에 등록된 이후 첫 실전 마운드 점검이었다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 후라도가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

10구로 깔끔하게 지운 1이닝 '에이스의 품격'

이날 투구 수 제한(1이닝)을 두고 마운드에 오른 후라도는 한화 타선을 상대로 초구부터 공격적인 투구를 펼쳤다.

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1번 타자 이도훈에게 초구 스트라이크를 잡아낸 뒤 2구째 헛스윙을 유도했다. 3구째 볼을 골라냈으나, 4구째 낙차 큰 변화구로 헛스윙 삼진을 솎아냈다.

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2번 타자 최유빈초구와 2구 연속 볼을 던졌으나, 3구째 유격수 내야 플라이를 유도했다.

3번 타자 황영묵은 초구 파울, 2구 볼 이후 3구째 빗맞은 2루수 앞 땅볼로 가볍게 처리했다.

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단 10구만으로 깔끔하게 세 타자를 지워낸 후라도는 예정대로 2회 투수 김유현과 교체되며 이날 임무를 성공적으로 마쳤다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도-보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

'3패 ERA 9.00' 보스의 잔혹사, 후라도 복귀가 절실한 삼성

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후라도의 건강한 복귀 소식은 선발진 불안감에 휩싸인 삼성 라이온즈에 가뭄의 단비와 같다.

올 시즌 17경기 5승 1패 평균자책점 3.11, 12차례 퀄리티스타트로 삼성 선발진의 중심을 잡아주던 후라도는 지난달 15일 오른쪽 어깨 근막 손상 및 극하근 염증 진단을 받았다.

삼성은 6주 재활 공백을 메우기 위해 단기 대체 외국인 투수 오스틴 보스를 영입했으나, 보스는 KBO리그 3경기에서 모두 패전을 안으며 평균자책점 9.00으로 기대에 크게 못 미치는 투구를 이어가고 있다.

치열한 순위 싸움 속에서 외국인 선발 한 축의 부진이 길어지자 삼성 팬들과 현장의 시선은 자연스레 후라도의 복귀 시점에 쏠렸다.

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

"딱 보름만 기다려라" 8월 30일 1군 복귀 목표 빌드업

첫 실전 투구를 무사히 마친 후라도는 앞으로 투구 이닝과 투구 수를 단계적으로 늘려가는 '실전 빌드업' 과정에 돌입한다.

어깨 극하근 통증이 완전히 사라졌고, 첫 실전 피칭에서도 특유의 제구력과 구위가 살아있는 모습을 확인한 만큼 삼성은 오는 8월 30일(대구 KT전) 1군 선발 복귀를 목표로 차근차근 스케줄을 소소화할 예정이다.

지난해 15승을 거둔 '검증된 에이스' 후라도가 약 보름 뒤 건강한 모습으로 1군 마운드에 돌아온다면, 삼성의 선발진 안정화는 물론 선두 싸움에 큰 동력이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com