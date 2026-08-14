'보스, 불안해, 후라도, 안 아픈거야?' 38일 만의 실전 등판 쾌청...딱 보름만 기다려

[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 기다리던 '에이스'의 복귀 시계가 마침내 다시 돌아가기 시작했다.
오른쪽 어깨 부상으로 이탈했던 외국인 투수 아리엘 후라도(30)가 첫 실전 등판에서 완벽한 투구를 선보이며 1군 복귀를 향한 청신호를 켰다.
후라도는 14일 경산 볼파크에서 열린 2026 KBO 퓨처스리그 한화 이글스와의 홈경기에 선발 등판해 1이닝 동안 단 10개의 공을 던지며 1탈삼진 무실점 삼자범퇴를 기록했다. 지난달 7일 잠실 LG전 이후 38일 만이자, 7월 15일 재활선수 명단에 등록된 이후 첫 실전 마운드 점검이었다.
10구로 깔끔하게 지운 1이닝 '에이스의 품격'
이날 투구 수 제한(1이닝)을 두고 마운드에 오른 후라도는 한화 타선을 상대로 초구부터 공격적인 투구를 펼쳤다.
1번 타자 이도훈에게 초구 스트라이크를 잡아낸 뒤 2구째 헛스윙을 유도했다. 3구째 볼을 골라냈으나, 4구째 낙차 큰 변화구로 헛스윙 삼진을 솎아냈다.
2번 타자 최유빈초구와 2구 연속 볼을 던졌으나, 3구째 유격수 내야 플라이를 유도했다.
3번 타자 황영묵은 초구 파울, 2구 볼 이후 3구째 빗맞은 2루수 앞 땅볼로 가볍게 처리했다.
단 10구만으로 깔끔하게 세 타자를 지워낸 후라도는 예정대로 2회 투수 김유현과 교체되며 이날 임무를 성공적으로 마쳤다.
'3패 ERA 9.00' 보스의 잔혹사, 후라도 복귀가 절실한 삼성
후라도의 건강한 복귀 소식은 선발진 불안감에 휩싸인 삼성 라이온즈에 가뭄의 단비와 같다.
올 시즌 17경기 5승 1패 평균자책점 3.11, 12차례 퀄리티스타트로 삼성 선발진의 중심을 잡아주던 후라도는 지난달 15일 오른쪽 어깨 근막 손상 및 극하근 염증 진단을 받았다.
삼성은 6주 재활 공백을 메우기 위해 단기 대체 외국인 투수 오스틴 보스를 영입했으나, 보스는 KBO리그 3경기에서 모두 패전을 안으며 평균자책점 9.00으로 기대에 크게 못 미치는 투구를 이어가고 있다.
치열한 순위 싸움 속에서 외국인 선발 한 축의 부진이 길어지자 삼성 팬들과 현장의 시선은 자연스레 후라도의 복귀 시점에 쏠렸다.
"딱 보름만 기다려라" 8월 30일 1군 복귀 목표 빌드업
첫 실전 투구를 무사히 마친 후라도는 앞으로 투구 이닝과 투구 수를 단계적으로 늘려가는 '실전 빌드업' 과정에 돌입한다.
어깨 극하근 통증이 완전히 사라졌고, 첫 실전 피칭에서도 특유의 제구력과 구위가 살아있는 모습을 확인한 만큼 삼성은 오는 8월 30일(대구 KT전) 1군 선발 복귀를 목표로 차근차근 스케줄을 소소화할 예정이다.
지난해 15승을 거둔 '검증된 에이스' 후라도가 약 보름 뒤 건강한 모습으로 1군 마운드에 돌아온다면, 삼성의 선발진 안정화는 물론 선두 싸움에 큰 동력이 될 전망이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com