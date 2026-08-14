[오피셜]날벼락 맞은 장현석, 하이 싱글A 승격 2주 만에 IL 등재...제법 선발투수다웠는데

장현석이 지난 12일(한국시각) 사우스벤드 컵스와의 경기에 선발등판해 3회 몸을 풀다 벤치에 사인을 보매 트레이너를 부르더니 뭔가 불편한 점을 이야기하고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

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[스포츠조선 노재형 기자]\우려한 일이 벌어지고 말았다. 또 부상에 발목이 잡히는 분위기다.

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LA 다저스 팜 최고의 유망주 선발투수로 꼽히는 장현석이 부상자 명단(IL)에 올랐다. 그의 소속팀 하이 싱글A 그레이트 레이크스 룬스 구단은 14일(이하 한국시각) '우완 장현석을 7일 IL에 등재했다. 8월 13일로부터 소급 적용된다'고 공식 발표했다.

지난달 31일 싱글A 온타리오 타워 버저스에서 하이 싱글A 그레이트 레이크스로 승격된 지 2주 만에 IL 신세를 지게 된 것이다.

장현석이 IL에 오른 것은 싱글A 란초 쿠카몽가 퀘이크스 소속이던 지난해 7월 4일 이후 약 1년 1개월 만이다.

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그러나 그레이트 레이크스 구단은 장현석의 부상 내용은 밝히지 않았다.

사진=그레이트 레이크스 룬스 구단 X 계정

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장현석은 지난 12일 미국 미시건주 미들랜드 다우 다이아몬드에서 열린 사우스벤드 컵스(시카고 컵스 산하)와의 홈경기에 선발등판해 2이닝을 투구하고 마운드를 내려갔다.

당시 그는 0-2로 뒤진 3회초 웜업 피칭을 하던 중 벤치에 사인을 보냈다. 트레이너가 먼저 나가 이야기를 나누며 상태를 점검했고, 이어 브랜든 베일리 투수코치, 제어 페르난데스 감독도 나가 투수 교체를 단행했다.

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장현석은 하이 싱글A에서 3경기에 선발등판해 13⅓이닝 동안 12안타와 1볼넷을 허용하고 삼진 21개를 잡아냈다. WHIP 0.98, 피안타율 0.231, 평균자책점은 2.70.

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부상 전까지 분위기는 좋았다. 앞서 두 차례 등판서 각각 6이닝 3안타 8탈삼진 무실점, 5⅓이닝 5안타 10탈삼진 2실점의 호투를 펼치며 잇달아 승리투수가 됐다. 두 경기에서 4사구를 한 개도 허용하지 않고 연속으로 5이닝 이상을 던지며 제법 '선발투수'다운 피칭을 과시했던 터라 이번 부상은 더 큰 아쉬움으로 남는다.

장현석은 2023년 8월 사이닝보너스 90만달러에 LA 다저스와 계약했다. AP연합뉴스

2004년 3월 생인 장현석은 마산용마고 3학년이던 2023년 8월 사이닝보너스 90만달러에 다저스와 계약한 뒤 이듬해 미국으로 건너갔다.

2024년 마이너리그에 데뷔한 장현석은 첫 시즌 18경기에서 36⅔이닝 동안 평균자책점 6.14, 2025년 13경기에서 40⅔이닝을 던져 평균자책점 4.65를 기록하며 우려를 낳았는데, 올시즌에는 건강한 몸으로 싱글A에서 하이 싱글A로 승격해 메이저리그 진입을 위한 본격적인 성장기에 들어갔다고 보면 된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com