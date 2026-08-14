연승 가자! LG 라인업 떴다 → 송찬의 2번 배치. 홍창기 7번으로 [잠실 현장]

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 송찬의가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 연승에 도전하는 LG 트윈스가 선발 명단을 공개했다.

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LG는 14일 잠실에서 SSG 랜더스와 주말 3연전 1차전을 펼친다.

LG는 박해민(중견수)-송찬의(좌익수)-오스틴(1루수)-문정빈(지명타자)-문보경(3루수)-오지환(유격수)-홍창기(우익수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 선발 라인업을 구성했다.

선발투수는 송승기.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com