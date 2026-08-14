LG 새 아쿼, 계약 확정 단계 → 취업비자 '타임어택' 남았다 [잠실 현장]

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 새 아시아쿼터 투수 계약 확정 단계에 왔다. 15일 등록 여부가 관건이다.

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염경엽 LG 감독은 14일 잠실 SSG 랜더스전을 앞두고 포스트시즌 출전 여부와 관계 없이 새 아시아쿼터 투수를 영입할 계획이라고 밝혔다.

새 투수가 포스트시즌에 뛰려면 8월 15일까지 등록을 해야 한다.

LG는 최근 울산 일본인 투수 오카다 영입이 무산됐다. KBO가 규약 해석을 잘못해 혼선을 일으켰다.

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LG는 황급히 다른 투수를 찾아 분주하게 움직였다.

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염 감독은 "일단 플랜A는 깨졌다. 그 즉시 구단이 플랜B를 위해 움직이고 있다고 알고 있다"고 밝혔다.

15일 등록이 가능하느냐는 취재진의 질문에 염 감독은 "그것도 열심히 준비하고 있는 걸로 안다"며 사실상 새 투수가 누구인지는 이미 정해졌음을 암시했다.

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하루 이틀 안에 계약 발표가 나올 것으로 보이며 이를 바탕으로 취업 비자를 받아내면 15일 선수 등록도 이론적으로는 가능하다.

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여기서부터는 LG 손을 떠난 셈이다.

취업비자 발급이 늦어지면 포스트시즌에 뛰지 못하더라도 남은 정규시즌이라도 뛰면 된다.

염 감독은 "앞으로 행정은 내가 알 수 없는 일이다. 일단은 정규시즌 순위를 한 단계라도 올라가는 게 우선"이라고 조심스럽게 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com