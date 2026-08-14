"입으로 후~ 불어서라도" 높은 발사각, 베이징 이승엽 김경문 심정이었을까...광주 밤하늘 가른 디아즈 3점포, 박진만 감독의 속마음

13일 KIA전 17호 스리런 홈런을 친 디아즈. 사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 박진만 감독의 근심이 조금은 풀렸다.

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지독한 홈런 가뭄에 시달리던 외국인 타자 르윈 디아즈(28)가 마침내 시원한 동점 3점 홈런포를 쏘아 올렸기 때문이다.

박진만 감독은 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 한화 이글스와의 홈경기를 앞두고 13일 광주 KIA 타이거즈전에서 나온 디아즈의 극적인 홈런 장면을 되돌아보며 안도의 한숨을 내쉬었다.

"후~ 불어서라도 넘어가길" 2008 베이징 김경문·이승엽 떠올리게 한 애타는 심정

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13일 광주 KIA전, 팀이 4-7로 뒤지며 답답한 흐름이 이어지던 7회.

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최지만의 몸쪽 높은 체인지업에 디아즈의 방망이가 힘차게 돌았다. 타구는 까마득하게 높은 발사각을 그리며 광주 밤하늘로 솟구쳤다.

13일 KIA전 17호 스리런 홈런을 친 디아즈. 사진제공=삼성 라이온즈

13일 KIA전 17호 스리런 홈런을 친 디아즈. 사진제공=삼성 라이온즈

박 감독은 당시의 간절했던 심정을 솔직하게 털어놨다."처음에는 발사각이 너무 높아서 '아, 너무 높이 떴나' 싶었다. 광주 야구장이 라이온즈파크보다 크다 보니까 붕붕 떠갈 때 마음속으로는 '조금이라도 불어서 날아갔으면 좋겠다'하는 마음이었다"고 말했다. 이어 "실제 넘어가니까 '아, 이제 됐다' 싶었다"고 가슴이 뻥 뚫리는 기분을 설명했다.

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이 장면은 2008년 베이징 올림픽 준결승 한일전을 떠올리게 한다. 당시 극심한 타격 부진에 시달리던 이승엽을 끝까지 4번 타자로 믿고 기용한 대표팀 김경문 감독의 심정과도 닮아 있다.

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당시 이승엽이 8회말 결승 투런 홈런을 쏘아 올렸을 때 김 감독과 온 국민이 느꼈던 애타는 안도감이, 2026년 대구에서 디아즈를 바라보는 박진만 감독의 마음과 그대로 오버랩된 셈이다.

13일 KIA전 17호 스리런 홈런을 친 디아즈. 사진제공=삼성 라이온즈

무릎 꿇은 세리머니까지... "동료들이 잘 챙겨준 덕분"

당사자 디아즈의 해방감은 설명이 필요 없었다.

홈런을 확인한 뒤 베이스를 돌고 들어와 더그아웃에서 무릎을 꿇고 하느님께 감사를 표하는 세리머니로 그간의 중압감을 털어냈다.

박 감독은 디아즈의 이런 모습에 대해 "어제 보니까 무릎을 꿇고 세리머니를 하던데, 그만큼 본인도 팀에 보탬이 되어야 한다는 심리적 부담과 마음고생이 정말 컸던 것 같다"면서 "감독이나 코치가 몇 마디 격려하는 것보다 선수들끼리 가볍게 야구 이야기를 나누며 다독여주는 게 훨씬 효과적이다. 주위 선수들이 디아즈를 항상 잘 챙겨주고 다독여준 덕분"이라고 선수단에 공을 돌렸다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

깨어난 거포, 삼성의 후반기 반격 이끈다

지난해 삼성에 대체 외국인 타자로 합류해 발군의 장타력과 안정적인 1루 수비를 과시했던 디아즈. 올해는 부침이 심하다. 후반기 들어 심리적 위축과 함께 타격 밸런스가 흔들리며 다소 힘겨운 시기를 보냈다. 하지만 13일 KIA전에서 쏘아 올려진 후반기 첫 마수걸이 3점 홈런은 남은 시즌 대폭주를 알리는 신호탄이었다.

박진만 감독은 "어제 물꼬를 텄으니, 앞으로는 원래 가진 기량을 바탕으로 쭉쭉 시원한 타구를 날려줬으면 좋겠다"며 디아즈의 지속적인 활약을 기대했다.

막힌 혈을 뚫어낸 디아즈의 한 방. 삼성 라이온즈의 후반기 순위 싸움에 큰 힘이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com