"경기 직접 봤는데 좋다. 다음주 합류" 김서현 정우주 2경기 연속 쾌투, 1군 복귀 플랜 나왔다...한화 불펜에 천군만마

8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 9회말 무실점으로 마치고 서로를 격려하는 한화 김서현, 정우주. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.08.08/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스 불펜진에 든든한 '구원군'이 도착을 앞두고 있다.

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팀의 미래 김서현과 정우주 파이어볼러 듀오가 퓨처스(2군) 경기에서 2경기 연속 쾌투를 선보이며 1군 복귀 시계를 당겼다.

한화 김경문 감독은 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 원정 경기를 앞두고 이날 오전 경산 볼파크에서 열린 퓨처스 삼성전 투구 내용을 직접 언급하며 구체적인 복귀 시기를 언급했다. 최종 관문을 통과하면 다음주 초부터 합류가 가능할 전망이다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

6구 삼자범퇴 완벽했던 김서현의 6회

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이날 퓨처스 경기에 팀이 2-0으로 앞선 6회말 두 번째 투수로 마운드에 오른 김서현의 투구는 압도적이었다. 148㎞ 패스트볼 3개와 체인지업 3개로 이닝을 마쳤다.

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삼성이 자랑하는 중심타선을 단 6구만에 삼자범퇴로 돌려세웠다.

선두 김상민을 3구 삼진, 이창용을 초구에 3루 땅볼, 함수호도 2구 만에 3루수 땅볼로 처리하고 임무를 마쳤다. 지난 12일 삼성전(1이닝 1볼넷 1탈삼진 무실점)에 이어 2경기 연속 무안타 무실점 행진.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 정우주가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

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클린업트리오 상대로 보여준 '위기관리 능력'

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8회 팀의 4번째 투수로 8회에 등판한 정우주는 연속 안타로 무사 1, 2루 위기에 몰렸으나 특유의 강력한 구위로 중심 타선을 봉쇄했다.

선두 양우현과 이서준에게 연속 안타를 허용해 무사 1,2루.

클린업 트리오를 상대했다. 김상민을 3루 파울플라이아웃으로 잡아낸 뒤 이창용 함수로를 강력한 구위로 연속 삼진을 솎아내고 위기탈출에 성공했다.

1이닝 19구 2안타 2탈삼진 무실점. 10개를 던진 직구 최고 구속은 152㎞. 포크볼, 슬라이더, 커브를 섞어 던졌다.

지난 12일 삼성전(1이닝 1안타 1볼넷 무실점)에 이어 정우주 역시 2경기 연속 무실점으로 1군 입성을 예고했다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 김서현. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

"내용 아주 좋아… 이상 없다면 다음 주 합류"

한화 김경문 감독은 두 투수의 퓨처스 투구 보고를 받은 뒤 만족감을 숨기지 않았다.

김 감독은 "경기 내용을 직접 확인했다"며 "투구 내용이 아주 괜찮더라. 일요일에 전국적으로 비 예보가 있어서 변수가 있지만, 내일 한번 더 던지고 몸 상태에 이상이 없다고 판단되면 다음 주 정도에는 1군 합류가 가능하지 않을까 생각한다"고 구체적인 복귀 플랜을 밝혔다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화가 연장 승부 끝 4대3으로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김경문 감독의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

김 감독은 이어 두 파이어볼러의 합류가 지친 불펜진에 가져올 시너지 효과에 대한 기대감도 덧붙였다. "그 친구들이 돌아오면 아무래도 작년에 던졌던 경험도 있고 하니, 지금 불펜진에 조금 더 힘이 실리고 숨통이 트이지 않을까 기대하고 있다"고 말했다.

여름철 가팔라진 순위 싸움 속에서 지쳐가던 한화 불펜에 150km를 넘나드는 강력한 구위의 '파이어볼러 듀오'가 가세하면 5강 싸움에 큰 힘이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com