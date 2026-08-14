엥? 최민준 왜 해치 유니폼 입었지 → 깜빡하고 두고왔다.. 단순 실수 [잠실 현장]

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 최민준. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 최민준. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스 선발투수 최민준이 해치 유니폼을 입고 마운드에 올랐다.

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최민준은 14일 잠실에서 열린 LG 트윈스와 경기에 선발 등판했다.

등번호 30번을 쓰는 최민준은 등번호 55번의 해치 유니폼을 착용했다.

SSG 관계자에 따르면 단순 실수다. 최민준이 깜빡하고 본인 유니폼을 원정길에 챙기지 못한 것.

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사실 이날 선발 예정된 선수는 해치였다. 최민준은 13일 인천 롯데전에 선발 타케다에 이어 두 번째 투수로 준비했다.

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그런데 변수가 발생했다. 해치가 13일 경기를 앞두고 몸을 풀다가 어깨 통증을 느꼈다.

SSG는 타카다 최민준 1+1 전략을 급히 수정할 수밖에 없었다.

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14일 해치 등판을 미루고 최민준이 선발투수로 나가게 됐다.

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이숭용 SSG 감독은 "큰 부상은 아니다. 어깨가 조금 불편하다고 했다. 하루 이틀 지켜보고 일요일에 불펜 투구를 해본 뒤 이상이 없으면 다음주 목요일에 선발 등판할 계획"이라고 설명했다.

최민준은 올해 21경기 70⅓이닝 1승 5패 평균자책점 5.25를 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com