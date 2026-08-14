강민호 하루 일찍 콜업 안했으면 어쩔 뻔… 이틀 연속 신호탄 홈런포, 17년 연속 두자리수 홈런 -1

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]하루 일찍 돌아온 강민호.

Advertisement

존재감이 대단하다. 복귀 단 이틀 만에 방망이가 불을 뿜고 있다. 이틀 연속 결정적인 홈런포를 쏘아올렸다.

삼성 라이온즈의 베테랑 포수 강민호(41)가 복귀 후 2경기 연속 대포를 터뜨리며 팀의 거침없는 상승세를 이끌고 있다.

강민호는 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에 8번 타자 포수로 선발 출전, 팀이 1-0으로 앞선 5회말 선두 타자로 달아나는 솔로포를 터뜨렸다.

Advertisement

'짐머맨 직구 벼락타격' 시즌 9호포이자 17년 연속 두 자릿수 홈런 -1

Advertisement

5회말 선두 타석에 들어선 강민호는 한화 선발 투수 짐머맨의 3구째 143㎞ 직구가 높은 코스로 들어오자 거침 없이 당겼다. 높게 솟구쳐 오른 발사각도 42도의 타구는 큰 아치를 그리며 대구 라이온즈파크의 좌측 담장을 훌쩍 넘어갔다. 비거리 105m짜리 솔로 홈런. 전날인 13일 광주 KIA전 복귀 첫 타석에서 추격의 3점 홈런을 터뜨린 데 이은 2경기 연속 홈런이자 자신의 시즌 9호포.이로써 강민호는 KBO리그 역사상 세번째 대기록인 17년 연속 두 자릿수 홈런 달성에 단 1홈런 만을 남겨두게 됐다.

강민호 홈런이 신호탄? 이재현의 '백투백' 백투백 홈런, 구자욱 적시타

Advertisement

강민호의 한 방이 신호탄이 됐다. 바로 다음 타자 이재현이 짐머맨의 슬라이더를 퍼올려 비거리 122m 좌중월 솔로포를 터뜨렸다. 시즌 26호 연속 타자 홈런으로 초반 팽팽하던 경기 흐름을 삼성 쪽으로 가져왔다.

Advertisement

흥이 오른 삼성타선은 김지찬 김성윤 구자욱까지 5연속 안타로 1점을 더 보태 3-0으로 달아났다.

시즌 41번째 2만4000 전석 매진을 이룬 홈팬들에게 모처럼 시원한 홈런포를 선사한 화끈한 경기가 전개되고 있다. 그 파괴력의 중심에 강민호가 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈