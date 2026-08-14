LG 이러다 4위 되겠다! 김재환 홈런 SSG에 3-5 패배 → 두산에 다 따라잡혀 [잠실 현장]

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 8회초 SSG 김재환이 LG 김진성을 상대로 투런홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 8회초 SSG 김재환이 LG 김진성을 상대로 투런홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 3위도 위태로워졌다.

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LG는 14일 잠실에서 열린 SSG 랜더스와 경기에서 3대5로 졌다. 광주에서 KIA와 경기 중인 두산이 승리하면 승차는 0.5경기로 줄어든다.

5회초 SSG가 선취점을 뽑았다. 선두타자 최지훈이 중전 안타를 쳤다. 한유섬이 보내기번트를 잘 대줬다. 조형우가 우익수 뜬공으로 최지훈을 3루에 보냈다. 2사 3루에서 임근우가 중전 적시타를 터뜨렸다.

6회초 시작 전 변수가 발생했다.

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송승기 왼손 손가락에 물집이 잡혔다. 김광삼 LG 투수코치가 마운드를 방문해 상태를 확인했다. 교체 판단이 내려졌다. LG는 김영우를 급히 구원 투입했다.

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SSG는 김영우를 상대로 추가점을 뽑았다.

선두타자 박성한이 볼넷을 골랐다. 김재환이 삼진을 당했다. 1사 1루에서 전의산이 우중간 대형 2루타를 때렸다. 펜스 상단을 직격한 홈런성 타구였다. SSG가 비디오판독을 요청했지만 홈런이 아니었다.

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LG는 6회말 최민준 공략에 성공했다.

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1사 후 신민재가 우측 2루타로 포문을 열었다. 박해민이 1루 땅볼 진루타를 만들어냈다. 2사 3루에서 송찬의가 좌중간을 꿰뚫는 2루타를 때렸다. 1-2 추격. 이어서 오스틴이 중전 적시타를 뽑아내며 승부를 원점으로 돌렸다.

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 6회초 투구를 앞두고 자진 강판하는 LG 선발 송승기. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 최민준. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 6회초 1사 1루. SSG 전의산 2루타 때 득점에 성공하고 있는 SSG 박성한. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

SSG는 8회초 리드를 되찾았다. 김재환이 LG 베테랑 구원투수 김진성을 상대로 2점 홈런을 쏘아올렸다. 시즌 19호. 동시에 김재환은 개인 통산 1500안타도 적립했다. KBO 통산 54번째다.

SSG는 9회초 쐐기점을 얻었다. 정준재가 발로 1점을 만들어냈다.

1사 후 정준재가 볼넷 출루했다. 정준재가 2루 도루에 성공했다. 오태곤의 중견수 뜬공 때 정준재가 2루 태그업, 3루까지 도달했다. 2사 3루에서 폭투가 나와 정준재가 홈까지 들어왔다.

LG는 9회말 1점을 만회했다. 문정빈이 SSG 조병현을 상대로 솔로 홈런을 때린 장면이 위안 거리. 문정빈은 시즌 12호 홈런을 기록했다. 풀타임이었다면 20홈런은 너끈한 페이스.

하지만 문보경이 삼진, 오지환이 2루 땅볼로 아웃되며 추격이 끝났다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com