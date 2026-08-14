LG 잡은 '해치 민준'의 5이닝 노히트 → 이숭용 감독 "누가 뭐래도 민준이가 수훈선수" [잠실 현장]

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 최민준. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 최민준. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스가 투타 조화를 이루며 갈 길 바쁜 LG 트윈스를 격침했다.

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SSG는 14일 잠실에서 열린 LG와 경기에서 선발 최민준의 호투와 4번 김재환의 홈런에 힘입어 5대3으로 승리했다.

최민준은 해치가 어깨 통증을 호소해 갑자기 선발 마운드에 올랐지만 제 몫을 다했다. 최민준은 유니폼도 깜빡하고 안 챙겨서 해치의 저지를 빌려 입고 출전했다.

최민준은 5⅔이닝 2실점 호투했다. 5회까지 노히트, 6회 1사 후에 첫 안타를 맞았다. 다만 김재환의 결승 홈런이 8회 나온 탓에 최민준은 승패 없이 물러났다.

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김재환은 2-2로 맞선 8회초 2점 홈런을 폭발했다. 시즌 19호.

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경기 후 이숭용 SSG 감독은 "갑작스럽게 선발 등판하게 돼 준비할 시간이 충분하지 않았음에도 최민준이 최고의 투구를 보여줬다. 아쉽게 본인의 승리를 챙기지는 못했지만, 오늘 경기의 수훈선수는 누가 뭐래도 민준이다. 팀 상황에 따라 잦은 보직 이동에도 묵묵히 본인의 역할을 다해주고 있어 감독으로서 고맙게 생각한다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 8회초 SSG 김재환이 LG 김진성을 상대로 투런홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

김재환의 활약도 잊지 않았다.

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이 감독은 "김재환이 4번 타자다운 스윙으로 귀중한 결승 투런 홈런을 쳐내며 승리를 이끌었다. 빠른 발로 쐐기 득점을 만들어준 정준재와 3안타로 좋은 타격감을 보여준 최지훈의 활약도 인상적"이라고 덧붙였다.

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이어서 "덥고 습한 날씨에도 원정 경기까지 찾아와 끝까지 응원해주신 팬 여러분께 감사드린다. 남은 주말 경기에서도 좋은 경기력으로 팬 여러분의 응원에 보답할 수 있도록 준비 하겠다"고 인사했다.